“Renegar de algo”, no “renegar a algo”

Diccionario panhispánico de dudas

El verbo “renegar” se construye seguido de la preposición “de”, no de “a”, explica Fundéu Guzmán Ariza.

No obstante, es frecuente encontrarlo en los medios de comunicación seguido de un complemento introducido por la preposición a, como se muestra en estos ejemplos: “El más grande exponente del merengue no se desvaneció, no renunció a sus principios, no renegó a sus ideales”, “No es un problema ideológico, porque ningún sector reniega a la socialdemocracia”, “Acroarte confirma diálogo, pero reniega a cambios en Premio Soberano”.

Como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, el verbo “renegar”, con el sentido de ‘abandonar una creencia’ o ‘rechazar o abominar de algo’, es intransitivo y se construye con un complemento, introducido por la preposición “de”, que expresa lo que se abandona o se rechaza.

Así pues, en los ejemplos citados lo adecuado habría sido escribir “El más grande exponente del merengue no se desvaneció, no renunció a sus principios, no renegó de sus ideales”, “No es un problema ideológico, porque ningún sector reniega de la socialdemocracia”, “Acroarte confirma diálogo, pero reniega de cambios en Premio Soberano”.

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la FundéuRAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza