“Quejarse”, con la preposición “de”

El verbo “quejarse” exige la preposición “de” para introducir el complemento que expresa aquello que es objeto de la queja, explica Fundéu Guzmán Ariza.

Pese a ello, en los medios de comunicación se publican con frecuencia frases en las que no se sigue esta pauta gramatical: “Algunos padres se quejaban que ninguno de ellos se había acercado para ofrecerles información”, “Los consumidores dominicanos se quejaban que los precios internos no bajaran a la misma velocidad” o “Se quejaban que el costo de la leche no compensaba la inversión en producción”.

Como recomienda el “Diccionario panhispánico de dudas”, el verbo pronominal “quejarse”, cuando significa ‘manifestar disconformidad o disgusto con algo o alguien’, lleva un complemento, encabezado por la preposición “de”, que expresa la persona o cosa que es objeto de esa disconformidad, por lo que no resulta adecuado suprimir la preposición.

De manera que en los ejemplos citados habría sido preferible escribir “Algunos padres se quejaban de que ninguno de ellos se había acercado para ofrecerles información”, “Los consumidores dominicanos se quejaban de que los precios internos no bajaran a la misma velocidad” y “Se quejaban de que el costo de la leche no compensaba la inversión en producción”.

