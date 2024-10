Your browser doesn’t support HTML5 audio

20/10/2024 · 10:01 AM

Teatro Danzante de Los Cocolos de San Pedro de Macorís.

El pasado jueves 17 de octubre de este 2024, se llevó a cabo la celebración del Primer Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), establecido por la UNESCO.

Sobre la UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en inglés, United Nations Educational, Scientific and Cultural, conocida abreviadamente como (UNESCO). Es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas (ONU), constituido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial por 37 países el 16 de noviembre del año 1945 en la ciudad de Londres, capital del Reino Unido en Inglaterra.

La organización entró en vigor el 4 de noviembre del año 1946 con la ratificación de su constitución por representantes de 20 países signatarios, uno de ellos fue la Republica Dominicana. En 1958 se inauguró el edificio de la Sede permanente de la UNESCO, ubicado en el Distrito VII de la ciudad de Paris en Francia. En lo que respecta a este artículo que compartimos, a modo de aprendizaje sobre el tema, uno de los objetivos del organismo, es salvaguardar el patrimonio cultural mediante el estímulo de la creatividad y la preservación de las entidades culturales y tradiciones orales.

En la actualidad el organismo cuenta con 194 países miembros y 12 países asociados, al 1 de enero de este año, de acuerdo a los datos que establece su portal web. La Directora General actual es la política francesa Audrey Azoulay, ex ministra de cultura de Francia, elegida el 10 de noviembre del año 2017 por cuatro años (antes cada seis) y reelegida por segundo mandato en la 41ª Reunión de la Conferencia General de la UNESCO hasta el año 2025, segunda mujer en ocupar el puesto, segunda directora francesa y la Directora número 11 en la historia de la organización. Fue la sucesora de la búlgara Irina Bokova (2009-2017). En el caso de la República Dominicana como país miembro, tiene su Misión con un embajador y delegado permanente ante el organismo, el actual es el intelectual dominicano, Dr. Andrés L. Mateo, desde el año 2020.

En la República Dominicana existe la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO (CNDU), una dependencia del gobierno dominicano adscrita al Ministerio de Cultura, su responsabilidad es de ejercer cuatro funciones específicas que se describen en la Carta para las Comisiones Nacionales, a fin de asegurar su implementación en la República Dominicana: Función de consulta, Función de enlace, Función de información y Función de formulación, implementación y evaluación. En la actualidad su Secretario General es el señor Jesús Paniagua desde el año 2020. Además la institución cuenta con una presidencia que la tiene el Ministro de Cultura de la Republica Dominicana, en la actualidad a cargo de la señora Milagros German, Ministra de Cultura y Presidenta de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO desde el año 2021.

Primer Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial

La 42ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO celebrada en su sede de Paris del 7 al 22 de noviembre del año 2023, proclamó el 17 de octubre como el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, por iniciativa de los representantes de ocho países, estos son: Polonia, Botsuana, Bangladesh, Marruecos, Corea del Sur, Panamá, Ruanda y Eslovaquia. La misma institución ha establecido que para conmemorar esta primera edición del año 2024, se anima a los Estados Partes y otros interesados en la Convención de 2003 a unirse a la celebración organizando eventos y actividades que muestren la diversidad y riqueza del patrimonio vivo y sensibilicen sobre la importancia de su salvaguardia.

Hasta lo que nosotros sabemos, en el caso de la Republica Dominicana no conocemos que se realizó ninguna actividad ese día por parte de las instituciones y o autoridades vinculadas a los patrimonios, solo vimos en un arqueo realizado por las redes sociales que dos personas ligadas al sector cultural publicaron algo en varios párrafos sobre la celebración. Apostamos a que solo sea esta vez y como es el primer año, los inicios son siempre incomodos donde quiera.

Sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial PCI

La Convención de la UNESCO de 2003 de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, establece que este patrimonio está formado por usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, incluyendo las artes del espectáculo o el de las manifestaciones sonoras, música y danza tradicional. Para su preservación es fundamental la creación y desarrollo de instrumentos de protección. El Patrimonio Cultural Inmaterial requieres de una manifestación material, en donde se incluyen los instrumentos, objetos o espacios culturales inherentes a ellos, así lo refiere la UNESCO.

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este PCI, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

El PCI dominicano y el apoyo económico de la UNESCO a los patrimonios

Si hay un país rico en PCI para celebrar ese o cualquier otro día, es la Republica Dominicana, tenemos extraordinarios Patrimonios Inmateriales declarados por la UNESCO como patrimonios propios dominicanos que tienen todas las condiciones para ser presentados a la UNESCO y ser declarados como la Sarandunga, el Gagá, el Son, que se originó en la provincia de Santiago y las investigaciones así lo demuestran, esperamos la aprobación del Casabe postulados junto a otros países, así como platos que solo existen en el país como las habichuelas con dulce, entre otras manifestaciones centenarias y únicas en su celebración que tenemos en el país.

Nuestros patrimonios son conocidos en el mundo y estudiados por investigadores y académicos nacionales y extranjeros, como la muy conocida y antigua Cofradía de Los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella declarada en el 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad; el Teatro Cocolo Danzante de los Guloyas de San Pedro de Macorís en el 2005; el merengue, 2016 y la bachata, 2019. Con respeto a la Cofradía de Los Congos, este 2024 se cumplen 24 años que fuera declarada por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, que esperamos que algún evento importante se realice de forma oficial para seguir poniendo en valor esa manifestación afrodominicana.

Sobre la misma Cofradía de Los Congos de Villa Mella y el Teatro Cocolo Dazante el estado dominicano a través del Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, anunciaron en el mes de julio del año 2021 la aprobación por parte del Bureau del Comité para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial el proyecto sometido por el país titulado: “Fortalecimiento de las capacidades de La Cofradía de Los Congos de Villa Mella y el Teatro Danzante de Los Cocolos de San Pedro de Macorís para salvaguardar su patrimonio”, indicando las instituciones a través de una nota de presenta publicada en los medios nacionales, que era la primera vez que el país accedía a estos fondos.

Teatro Danzante de Los Cocolos de San Pedro de Macorís en una presentación en la calle Las Damas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Fuente externa.

La nota de prensa refería que la ejecución de dicho proyecto, persigue salvaguardar las tradiciones de estas agrupaciones ancestrales declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, tendrá una duración de dos años y contará con un presupuesto de aproximadamente 5.5 millones de pesos. Al referirse a la relevancia de este proyecto, la titular de Cultura Milagros Germán, manifestó que la entidad que dirige tiene el compromiso de proteger y difundir el patrimonio cultural nacional, en aras de dar cumplimiento a las políticas culturales que, en este sentido, ha delineado el gobierno dominicano. “Los Congos y Los Guloyas son portadores de tradiciones y expresiones que deben ser difundidas y promovidas a gran escala, por lo que esta iniciativa es simplemente una muestra de la importancia que tiene para nosotros, como institución, su salvaguarda y puesta en valor”, aseveró la funcionaria. Por su parte, Jesús Paniagua, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, manifestó que el objetivo principal es fortalecer las capacidades de los portadores para que continúen desarrollando su expresión con las herramientas necesarias para poder transmitir sus costumbres de generación en generación.

Estableció la información: “La agenda de acciones incluye la edición de un libro y la realización de un documental sobre los orígenes, evolución y aportes de Los Congos y Los Guloyas, que serán distribuidos en centros educativos y culturales, así como en embajadas dominicanas en el exterior. De igual manera, se impartirán diversos talleres sobre vestuarios, instrumentos, decoraciones, bailes y cantos de estas agrupaciones culturales en las comunidades vinculadas a dichas manifestaciones”.

En el caso nuestro, cuando nos enteramos de esta esta noticia tan importante nos sentimos muy alegres, ya que en ese tiempo estábamos inmerso en el trabajo de investigación para completar nuestra obra: Cofradías Dominicanas del Espíritu Santo que luego publicamos en octubre del año 2023, por esa razón visitábamos casi todas las semanas hasta día completo la comunidad de Mata de los Indios de Villa Mella y otras localidades, aun con el tema del COVID en el país, recordando lo alegre que se pusieron los portadores de tradición de la zona, toda la comunidad y personas vinculadas, extensivo esto a la ciudad de San Pedro de Macorís con nuestros amigos de Los Guloyas, que también serian beneficiados con este proyecto aprobado y esperado.

Sobre este proyecto nos enteramos por las publicaciones en las redes sociales que se está ejecutando vía el Centro León de Santiago, pero aunque no tenemos informaciones sobre su ejecución, solo lo que hemos visto por las redes sociales, aplaudimos significativamente que se iniciara el mismo, esperando que sea exitoso y se den a conocer sus resultados de impactos a la comunidad cultural dominicana que amamos y nos identificamos con estos patrimonios, sus portadores y portadoras.

Para finalizar entendemos que el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, cada 17 de octubre debe formar parte de todos los calendarios de los centros educativos, universidades, centros culturales y organizaciones públicas y privadas, así como los medios de comunicación que tanto influyen en el país, ya que es un día para unirnos al mundo como país fundador miembro de la UNESCO para celebrar las tradiciones, saberes y expresiones que forman parte del alma de las comunidades a nivel mundial, que nos invita a valorar la importancia de conservar y promover estos tesoros vivos que dan sentido a nuestra diversidad cultural, que mantiene viva nuestra historia y conecta a las generaciones, fortaleciendo el sentido de comunidad y cultura. Nuestras tradiciones, saberes y costumbres son la muestra viva de nuestra identidad.

En el país se hace necesario la realización de un inventario nacional de nuestros patrimonios, como así lo tienen la mayoría de países que conocemos. Si lo hay no lo conozco. Abogamos que nuestros congresistas dominicanos se asesoren con especialistas del área que los hay, para cuando sometan esos proyectos de declaratoria de patrimonios en los diferentes pueblos como nos tienen acostumbrado, que lo hacen sin buscar opiniones de expertos, desconociendo que todas las manifestaciones o expresiones del PCI dominicanos son patrimonios y no necesitan formar parte de la lista representativa de la UNESCO. Reitero que es muy importante que nuestros legisladores se asesoren con especialistas en el área y escuchen sus opiniones técnicas, sobre todo las comisiones de cultura de la Cámara de Diputados y la del Senado de la República, para no tener que ver en los medios que están declarando el perro, el gallo, la gallina el y caballo de nuestros pueblos como patrimonios. Ha pensado por ejemplo nuestro congreso en declarar la manifestación del laborismo como patrimonio cultural dominicano, que en una ocasión visitamos un legislador de la provincia de San Juan con la intención de presentarle y apoyarle en la redacción de esta propuesta, pero eso se quedó ahí. Concluyo este artículo reiterando que nuestras tradiciones, saberes y costumbres son la muestra viva de nuestra identidad. Hasta la próxima mis lectores.

Jonathan De Oleo Ramos en Acento.com.do