El trayecto hacia La Coruña, España, tomó un día y medio. Llegamos el 12 de abril a las 8:00 am.

La Coruña es una ciudad y un municipio situado en la esquina noroeste de la provincia del mismo nombre en la comunidad autónoma de Galicia, España. Recibe el nombre oficial de La Coruña, aunque en gallego se conoce como A Coruña. El municipio limita al norte con el océano Atlántico, al este con la ría de La Coruña y el municipio de Oleiros, al sur con el municipio de Culleredo y al oeste con el de Arteijo. Estuvo en poder de los moros durante los siglos VIII, IX y X y de los portugueses durante el siglo XIV y fue reconquistada definitivamente por los españoles en el siglo XV.

La Coruña es la provincia más importante de Galicia y cuenta con el mayor número de habitantes, el mayor número de pueblos y ciudades y la economía más próspera de la región. Las ciudades principales son Santiago de Compostela, que es la capital de Galicia; la Coruña, que es la capital provincial; y la ciudad portuaria de Ferrol.

Después de Santiago de Compostela, la Coruña es probablemente la localidad gallega más visitada. Además de ser la capital de la provincia, posee el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, la Torre de Hércules y los edificios del puerto de la galería con fachada de vidrio, que han dado lugar a que se la conozca como la "ciudad de cristal".

La ciudad de La Coruña tiene un barrio medieval, pueblos de pescadores, un paseo marítimo y un sistema de tranvía frente al mar.

Tiene una extensión de 37.83 Kms2 y se extiende sobre una península de unos 3 kilómetros de largo, rodeada por la bahía del Orzán. La altura principal del municipio es el Monte das Arcas con 289 metros.

La ciudad de La Coruña tiene 247,322 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2023. El área metropolitana de La Coruña tiene una población de 419,926 habitantes y la región urbana posee 652,845 habitantes. La principal ciudad del interior es Santiago de Compostela, una destacada ciudad catedralicia que data de la Edad Media.

La población es mayormente católica, aunque existen unos 280 lugares de culto asociados a religiones minoritarias. Algunos de ellos corresponden a variantes del cristianismo como las iglesias evangélicas, ortodoxas, adventistas y anglicanas junto con los templos mormones y los Salones del Reino de los testigos de Jehová. También hay templos budistas, mezquitas y una única sinagoga judía en toda la comunidad que está en La Coruña.

El clima es de tipo oceánico templado, con inviernos fríos, lluviosos y ventosos y veranos frescos pero muy soleados y lluvias frecuentes la mayor parte del año. Durante el año, la temperatura oscila entre 7 °C y 24 °C y rara vez baja a menos de 2 °C o sube a más de 28 °C.

Antes de desembarcar, el capitán anunció que había una tormenta y que no íbamos a poder desembarcar en el próximo puerto, y la solución a esto fue quedarnos dos días en La Coruña. Si hubiéramos tenido esta información no hubiéramos pagado en el barco el recorrido para ir a la iglesia de Santiago Apóstol en Santiago de Compostela, pues las excursiones que ellos organizan son mucho más costosas. Como no teníamos esta información, preferimos hacerlo así porque en esos recorridos tan largos, se puede correr el riesgo de no llegar a tiempo para embarcar, pero si ocurre cualquier contratiempo, el barco espera a las personas que pagaron las excursiones que ellos organizan.

El día estaba nublado y hacía mucho frío. La primera parada la hicimos en la Iglesia de San Francisco en Santiago de Compostela, que fue fundado por el mismo San Francisco, que peregrinó a Santiago en 1214. Del convento inicial solo quedan cinco arcos que se conservan en el claustro principal. La iglesia actual se comenzó en 1742 y tiene una mezcla de estilos arquitectónicos. En la zona del atrio y ligeramente elevada a nivel de la calle, está el monumento a San Francisco realizado en 1926.

Elizabeth Farinho de Núñez frente a la Iglesia de San Francisco en Santiago de Compostela, España.

Aquí, nos esperaron unas jóvenes repartiendo turrón de almendras, y luego unos gaiteros en la plaza del Obradoiro que está frente a la iglesia de Santiago Apóstol. En esta plaza está el Colegio de San Jerónimo, hogar del Rectorado de la Universidad de Santiago; el Palacio de Rajoy, que alberga el Ayuntamiento de la ciudad, y el Hostal de los Reyes Católicos, construido en el siglo XV y que hoy es un parador.

'Elizabeth Farinho de Núñez sostiene los lienzos con las imágenes de Nuestra Señora de la Altagracia en la parte frontal de la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, España.

La catedral de Santiago de Compostela tiene un exterior con cuatro fachadas que constituyen cuatro tesoros arquitectónicos: la Fachada del Obradoiro, la de las Platerías, la de Azabachería y la de la Quintana; además incluye la Capilla del Pilar y la Capilla Sepulcral, donde se guardan los restos del Apóstol Santiago.

Elizabeth Farinho de Núñez sostiene los lienzos con las imágenes de Nuestra Señora de la Altagracia frente al altar mayor en la Catedral de Santiago de Compostela, Galicia, España.

En una de las capillas nos encontramos con el padre Deva, un sacerdote de origen hindú. Nos acercamos y conversamos rápidamente con él y le explicamos nuestra misión, entonces nos bendijo y nos deseó muchos éxitos en nuestro peregrinaje.

El padre Deva, de origen hindú, junto a Elizabeth Farinho de Núñez quien sostiene los lienzos con las imágenes de Nuestra Señora de la Altagracia en una de las capillas de la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, España.

Además, pudimos observar los órganos de la catedral, el botafumeiro, el sepulcro del apóstol Santiago y el Pórtico de la Gloria. El botafumeiro es un enorme incensario bañado en plata que pesa 62 kilogramos y mide 1.50 metros de altura y el Pórtico de la Gloria es la entrada occidental de la catedral y está considerado una obra cumbre del arte universal. El interior de esta catedral conserva su estructura románica con detalles barrocos. Es sencillamente hermosa.

Salimos rápidamente de la iglesia, a esperar a las demás personas que estaban con nosotros en el tour. Como las calles son empedradas, a algunas personas se les dificultaba avanzar, por lo que tratamos de adelantarnos un poco para tomar algunas fotos. Así, en el camino encontramos algunos puestos de venta de joyas, souvenirs, bastones, medallas, camisetas; todo alusivo al camino de Santiago de Compostela. Llegamos a un salón en donde nos tenían una despedida musical y un brindis con unos refrigerios y bebidas.

Salimos hacia el autobús y emprendimos el viaje al puerto. Almorzamos y decidimos contratar a un taxista para hacer un recorrido y ver otros puntos de La Coruña. Llegamos a la plaza de María Pita, quien fue heroína de la defensa de La Coruña en 1589 contra la Armada Inglesa. Esta plaza forma un rectángulo de más de 10,000 m² donde se encuentran en una de las partes, el palacio del ayuntamiento y en las otras tres partes, edificios construidos con pórticos y balcones típicos de la arquitectura gallega. La estatua de María Pita preside la plaza mirando hacia el ayuntamiento y en ella se representa a la heroína que tiene en una mano, la lanza con la que mató al hermano de Francis Drake mientras con la otra mano coge el cuerpo sin vida de su marido, Gregorio de Racamonde.

Luego pasamos por la Iglesia de Santiago en La Coruña, situada en el centro de la Ciudad Vieja. Se considera el templo más antiguo de La Coruña. En su interior hay sepulcros antiguos, un púlpito en piedra del siglo XVII y varios altares romanos. Además, las imágenes de La Virgen y el Niño, La Virgen de la leche y Santiago Apóstol.

También, vimos el castillo de San Antón, una antigua fortaleza construida en el siglo XVI y que fue un edificio defensivo, una prisión, y del siglo XVI al siglo XVIII, un lugar de aislamiento para los marineros que tuvieran alguna enfermedad infecciosa. El museo se inauguró en 1968 y desde 1949 es considerado como un monumento histórico-artístico. El museo alberga objetos de arqueología y tiene una biblioteca, salas de exposiciones, una capilla, casamatas y un aljibe.

Además, pudimos ver la torre de Hércules, que junto al Fuerte de Santa Cruz y al Fuerte de San Diego, fueron construidos en el siglo XVI como parte de una red de fortificaciones para proteger la ciudad de los ataques desde el mar. También sirvió como prisión y como lugar de aislamiento, y a mediados del siglo XX pasó a manos del ayuntamiento de la ciudad, pasando a ser desde 1968 el Museo Arqueológico e Histórico de La Coruña. Es el único faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo y tiene una altura de 68 metros.

Cuando el taxista nos dejó, fuimos caminando y llegamos a la Pulpería María Pita, un restaurant muy acogedor con un ambiente muy silencioso. Aquí, Mariluz hizo un video dando la bienvenida a Nuestra Señora de la Altagracia. Ella es muy agradable, como todos aquí en La Coruña; con mucho agradecimiento le regalamos un separador de libros con las imágenes de nuestra Virgen y ella quedó muy contenta con nuestra visita.

La Sra. Mariluz sostiene un separador de libros con las imágenes de Nuestra Señora de la Altagracia en la Pulpería María Pita en La Coruña, Galicia, España,

Salimos a caminar a disfrutar un poco de la ciudad y a tomar algunas fotos antes de regresar al barco.

Agradecemos a Acento y a su director y también a todas las personas que nos animan a continuar con esta peregrinación de la Virgen de la Altagracia alrededor del mundo. Para dar seguimiento al paso de la Virgen de la Altagracia por La Coruña, Galicia, España y disfrutar de más fotos y videos, pueden dirigirse a nuestra página de Instagram @virgenviajaporelmundo. Nuestro siguiente puerto es Portland en la costa sur de Inglaterra.