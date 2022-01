Ibeth Gumán, escritora y educadora. Foto: Mery Ann Escolástico. Acento.com.do

"Las historias breves me dejan una huella importante, el corazón me late, me dejan un golpe".

Así expresa la escritora y educadora en literatura y lengua castellana Ibeth Guzmán su predilección por minirelatos.

A su juicio la intensidad y el impacto que puede dejar en el lector un texto breve, no se compara con los posibles efectos provocados por una extensa novela.

Apasionada de la literatura desde sus años de bachillerato, Ibeth Guzmán ha publicado Tierra de cocodrilos (Isla Negra, 2012), Yerba mala (Hojarasca, 2015) y Tiempo de pecar (Isla Negra, 2017). Asimismo, es coautora de la antología Voces del valle (Ediciones Ferilibro, 2005) y editora de la antología de mujeres microrrelatistas Mujer en pocas palabras(Letra Negra/Ferilibro, 2013).

"Tanto la narrativa como la poesía están en un momento de augue, en términos de la escritura. Hay muchos autores escribiendo y publicando. Hay talleres de los cuales han salido muchos muchachos y muchachas que son buenes poetas y narradores", comentó.

Para la joven escritora y educadora es necesario hacer más por la literatura. Desde el Estado: alentar, apoyar, con las publicaciones, con los concursos literarios. Desde el sector privado: apoyar financiando los concursos literarios.

Sobre Ibeth Guzmán

Doctorado en Estudios del Español: Lingüística y Literatura, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

Magíster en Enseñanza del Español por la Universidad de Alcalá de Henares

Licenciada en Filosofía y Letras (con Magna Cum Laude), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) .

Ibeth Guzmán fue entrevistada en A PATIR DE AHORA de ACENTO TV.

