La Virgen de la Altagracia llega a la isla Mauricio en África

El 28 de febrero, dos días antes de nuestra llegada a la Isla Mauricio, el capitán informó que a las 10 de la noche, tendríamos una charla sobre las estrellas y constelaciones visibles; que se iba a ver la constelación llamada Cruz del Sur, una de las constelaciones más famosas debido a que sirve como brújula para caminantes y marinos en el hemisferio sur. Como su nombre lo indica, esta constelación tiene forma de cruz y con ella se logra encontrar con mucha precisión el sur geográfico de la Tierra, prolongando en línea recta 3.5 veces el eje principal de la cruz desde la estrella más brillante en dirección al pie de la cruz y de ahí, bajando una vertical hasta el horizonte. Esta constelación es tan importante que se encuentra en las banderas de Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa, y Brasil, entre otras banderas.

Otra cosa que pasó fue que hubo una urgente necesidad de sangre O- e hicieron un llamado a aquellos que quisieran donar. Cuando fuimos a que Rubén pudiera donar, no lo aceptaron porque no tenía el carnet oficial que dijera que puede ser donante, así que no importó que en su cédula estuviera indicado su tipo de sangre. Esa será una de las cosas que haremos desde que lleguemos a nuestra casa, porque la verdad es que nos sentimos muy mal por no poder ayudar.

El día 2 de marzo a las 8 a.m. llegamos a Port Luis, Mauricio en el continente africano.

África, es el segundo continente del planeta en extensión territorial, después de Asia, según el modelo continental que separa el continente americano en América del Norte y América del Sur.

Tiene una extensión territorial de 30,365,000 km2 y se divide en 54 estados soberanos, de los cuales 51 están constituidos como república y tres son monarquías, más dos estados con reconocimiento limitado y dos territorios independientes. Entre las islas que pertenecen al continente se encuentran Madagascar, que es una de las más grandes del mundo y la más importante; al este están las más pequeñas como las Seychelles, Socotra y otras; al sureste, las Comoras, Mauricio, Reunión y otras más; al suroeste, Ascensión, Santa Elena y Tristán da Cunha; al oeste, Cabo Verde, las islas Bijagós, Bioko y Santo Tomé y Príncipe; y al noroeste, las Azores y las islas Madeira y Canarias.

También es el segundo continente del mundo en población, sobrepasando los 1,400 millones habitantes, de los cuales el 51.9% pertenecen al cristianismo y el 42.4% al islam.

Su geografía se destaca por tres grandes desiertos (el Sahara, el Namib y el Kalahari) y por la Cordillera del Atlas, cuyo pico más alto es el Kilimanjaro en Tanzania. Además, por el río Nilo, que es el mayor del continente y uno de los más largos del mundo y por los lagos Victoria, Tanganica, Malaui, Alberto, Eduardo y Kyoga, que son los más importantes.

El clima del continente esta influenciado por seis factores; el hecho de que la mayor parte del continente se encuentre dentro de los trópicos; la división del continente por la línea del ecuador que resulta en una simetría imperfecta de las zonas climáticas a ambos lados debido a que el continente es más ancho en el norte que en el sur, lo que hace que haya más influencia del mar en el sur de África. Además,las frías corrientes oceánicassobre el clima de las costas vecinas; también, como hay extensas superficies de mesetas y no existen altas y largas cadenas montañosas las zonas climáticas de África se sombrean unas con otras, en lugar de cambiar bruscamente de un lugar a otro y por último, por la variación de la altitud hay diferentes zonas climáticas en las montañas. Con la excepción de algunos elementos climáticos como por ejemplo la lluvia y las masas de aire, en general, el continente está afectado tanto por una masa de aire tropical continental al norte como por masas de aire tropical marítimo y ecuatorial marítimo al sur, lo que da como resultado patrones diferentes de temperaturas en los diferentes países y otros territorios del continente.

Existen vestigios de ricas culturas antiguas como por ejemplo las pirámides egipcias y más de tres mil tribus o pueblos nativos que mantienen sus costumbres y tradiciones ancestrales. En grandes rasgos, la cultura africana se divide en cuatro bloques culturales: cultura árabe, egipcia, europea y negra e incluye una amplia variedad de expresiones artísticas, creencias, rituales y costumbres de los diversos mundos que corresponden a todos sus países y territorios.

En África se encuentran más de 2,000 pueblos y alrededor de 1,700 lenguas autóctonas; además del árabe, francés, inglés y portugués que fueron producto de la conquista y dominación. El francés y el árabe son los idiomas oficiales en un mayor número de países y el suajili, el hausa y el amárico son los idiomas autóctonos con el mayor número de hablantes.

La música tradicional se realiza en grupo, en algunos casos con fines rituales y utiliza instrumentos como tambores, laúd, flauta, campanillas y trompeta. Las danzas también pueden tener una función ritual y se caracterizan por los movimientos, el vestuario, las máscaras y las pinturas en el cuerpo. Asimismo, hay muchas expresiones artísticas con referencia a sus grabados, pinturas, cueros, cerámica, joyería y artesanías.

En el norte del continente predomina la herencia árabe mientras que en el sur predomina la herencia de las tribus indígenas. Además, en África ocurren festivales de arte importantes, entre los que se encuentran el Festival Gerewol en Níger; el Festival de Música Sagrada del Mundo de Fez en Marruecos; el Festival Internacional de Jazz en Sudáfrica; el Festival Internacional de Arte en Sudáfrica; el Festival Internacional de Cine de Zanzíbar en Tanzania; el Festival Internacional de Cine del Cairo en Egipto; el Festival Panafricano, PANAFEST en Ghana,el Festival Internacional de las Artes de Harare en Zimbabwe; el Festival Panafricano de Cine y Televisión de Ouagadougou en Burkina Faso; el Festival Mundial de Música de Gnaoua en Marruecos y la Bienal de Arte Africano Contemporáneo en Senegal, entre muchos más.

La economía africana está basada en el comercio, la industria, los recursos naturales y la agricultura. La agricultura domina la economía de muchos países. Los principales productos para el consumo de la población son el ñame, yuca, batata, sorgo, maní, frijoles, maíz y arroz y para exportación, algodón, te, tabaco, cacao, café, plátano y semillas de cajuil.

Asimismo, África es rica en recursos minerales pues posee oro, bauxita, cromo, cobre, cobalto, mineral de hierro, litio, manganeso, fosfato, platino, estaño, tungsteno, tántalo y uranio en abundancia. También, tiene una gran diversidad de recursos biológicos que incluyen las selvas tropicales y poblaciones de vida silvestre.

África es uno de los continentes más pobres y peor gestionados. A pesar de que algunas de las economías de los países del continente africano están creciendo, en muchos lugares todavía hay mucha pobreza.

La isla Mauricio fue nuestra primera parada en el continente africano. Pertenece al archipiélago de las islas Mascareñas que está localizado al suroeste del Océano Índico compuesto por Reunión, Mauricio, Rodrígues, las islas Agalega y el banco de Cargados Carajos.

En la Edad Media los árabes fueron los primeros en visitar la isla, a la que llamaron Dina Arobi. Estuvo deshabitada hasta que los portugueses la descubrieron en 1507 y luego la ocuparon los holandeses, franceses y británicos hasta su independencia en 1968.

La República de Mauricio se encuentra localizada a unos 900 kilómetros de las costas de Madagascar. Tiene una superficie de 2,040 km² y su capital es Port Louis. Mauricio es la más poblada de las islas Mascareñas, con una población de 1,309,448 habitantes, de los cuales aproximadamente dos tercios es de origen indo-paquistaní, una cuarta parte es criolla (de ascendencia mixta francesa y africana), y un pequeño número es de ascendencia china y franco-mauriciana.

No hay religión oficial en Mauricio. El 50% es hindú; el 33 % de la población practica el cristianismo con mayoría católica, aunque hay algunos protestantes anglicanos; el 15% de la población es musulmana y el resto practica el budismo.

El inglés es el idioma oficial pero sólo lo habla un pequeño grupo. El criollo, que es un patois basado en el francés, es la lengua hablada por las cuatro quintas partes de la población. Otros idiomas que se hablan incluyen el bhojpuri, el francés, hindi, chino, marathi, tamil, telugu y urdu.

El clima es oceánico subtropical, con inviernos cálidos y secos; y veranos calurosos y húmedos.

La vegetación incluye unas 600 especies autóctonas y la fauna incluye el ciervo sambar, el tenrec y la mangosta, así como una variedad de aves e insectos. La isla fue el hogar del dodo, un ave no voladora que se extinguió en 1681.

Mauricio tiene una economía en desarrollo basada en las exportaciones de manufacturas, la agricultura, el turismo y los servicios financieros. A pesar de que la caña de azúcar es el principal cultivo de exportación y que genera alrededor de una sexta parte de los ingresos de exportación, se hacen esfuerzos para diversificar la economía y no depender solo del azúcar. También se cultivan tabaco, y té con fines comerciales. Para consumo local, verduras, patatas, tomates y plátanos.

Como la población es diversa, con culturas y tradiciones diferentes y se profesan distintas religiones, hay muchos días festivos y festivales programados durante todo el año, entre los que se encuentran, festivales hindúes, celebraciones católicas y festivales chinos entre otros.

Mauricio es conocido por sus playas, lagunas y arrecifes; y por la Sega, una danza folclórica popular que se remonta al siglo XVIII, cuando era interpretada por esclavos, que fue designada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2014.

El barco atracó en Port Louis, la capital cosmopolita y mayor ciudad de Mauricio. La ciudad fue fundada por el gobernador y colono francés Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais en 1735. Está ubicada en la costa noroeste, y es el puerto principal además del centro político, económico y cultural de la isla; con una población de casi 200,000 habitantes.

Actualmente la población se compone en un 50% de indios, la mayoría seguidores de la fe hindú, un gran porcentaje de africanos y una minoría de chinos, japoneses e indoeuropeos, lo que resulta en una riqueza multicultural y diversa.

Aunque Port Louis fue administrada por los británicos durante más de un siglo y medio, persiste los vestigios franceses. Francia fue que realizó los principales proyectos de la ciudad y los británicos dejaron que los descendientes de los franceses la cuidaran esos 150 años, hasta la independencia en 1968. Por ejemplo, los adoquines de las aceras, el Puerto y el Jardín de la Compañía son fruto de la contribución francesa al país.

La ciudad es el punto central de recogida y despacho de todas las importaciones y exportaciones de Mauricio y sus dependencias y está conectada por carretera con el resto de la isla.La mayor parte de los ingresos provienen de la actividad portuaria y el turismo. La mayor industria es la de los textiles, aunque los productos químicos, el café y los productos farmacéuticos son también importantes.

Port Louis es el centro financiero de Mauricio, donde se encuentra la Bolsa de Valores de Mauricio, el Banco Comercial de Mauricio y el Banco Central de Mauricio, que es el edificio más alto del país.

Desde el punto de vista cultural, en Port-Louis hay muchos lugares de interés como el museo Aapravasi Ghat(Centro de inmigración, en hindi), lugar donde miles de trabajadores contratados llegaron de la India tras la abolición de la esclavitud y que con el tiempo se establecieron en la isla, y que está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; la Ciudadela de Port Louis o Fuerte Adelaida, construida entre 1834 y 1840 en la parte alta de la ciudad; el Jardín de la Compañía de las Indias, uno de los pocos parques que existen en Port Louis y que fue creado por la Compañía Francesa de las Indias Orientales; el Callejón de los Viajeros, compuesto por textos de viajeros que atravesaron el Océano Índico, con textos de Al Idrissi, Ahmad bin Majid, Ibn Khordadbeh, Marco Polo, etc. y el Museo de Historia Natural, que albergaun esqueleto del dodo, la extinta ave más famosa del país; y el monumentoMaría Reina de la Paz, construido en agradecimiento a que Isla Mauricio no entró en la I Guerra Mundial, con una estatua de mármol blanco de la Virgen María, Reina de la Paz, coronando el monumento. También, Champ de Mars, la pista de carreras de caballos más antigua del hemisferio sur; La Place d’Armes; el centro histórico de la ciudad, donde se encuentra La estatua de Mahé de Labourdonnais, uno de los padres fundadores de Mauricio; La Casa del Gobierno, uno de los más antiguos de Port Louis y es la sede oficial del Parlamento de Mauricio; el Teatro Municipal de Port Louis uno de los edificios más antiguos, decorado al estilo clásico del teatro de Londres; el Museo de Historia Natural, que abrió sus puertas al público en 1842 y cuenta con 35,000 especímenes que se muestran en cuatro galerías permanentes; el Museo Postal de Mauricio , donde se exponen sellos, sobres de edición limitada y muchos otros objetos interesantes que marcaron la historia del servicio postal de Mauricio;La Biblioteca Nacional de Mauricio,encargada de la memoria colectiva de la nación;el Centro de Ciencias Rajiv Gandhi,un parque de atracciones donde se enseña a los niños los principios básicos de la mecánica y de la física del sonido, la luz y las ondas, entre otros lugares de interés.

A la salida del puerto había disponible un servicio de autobús conector para el paseo marítimo Caudan. Primero llegamos al Museo Penique Azul (Blue Penny) pero lamentablemente estaba cerrado porque era muy temprano. Este es un museo de arte e historia dedicado a Mauricio en donde se encuentran algunas colecciones prestigiosas que representan la diversa herencia cultural e histórica de Mauricio, incluso una edición original de los sellos postales de renombre mundial. También aquí se encuentran algunos de los sellos más raros del mundo, incluidos los famosos sellos "Post Office" de Mauricio de 1847, que se consideran algunos de los más valiosos del mundo. Lamentamos no poder visitarlo.

Además, pasamos por el hotel Labourdonnais Waterfront, que está también en el paseo marítimo.

Las imágenes de la Virgen de la Altagracia frente al Museo Blue Penny (Penique Azul) en Port Louis, Mauricio.

Llegamos a la iglesia Inmaculada Concepción y nos encontramos con una señora hindú muy amable llamada Sounita Ramlall, que estuvo muy contenta de conocer la Virgen de nuestro país, nos dijo que no conocía nuestro país ni la Virgen, que era muy bella, que no se olvidaría de nosotros y que de ahora en adelante la llevaría en su corazón. Nos despedimos de ella con un abrazo y seguimos a ver si conocíamos otra iglesia.

Sounita Ramlall sostiene las imágenes de la Virgen de la Altagracia en la Iglesia Inmaculada Concepción, Port Louis, Mauricio.

Luego fuimos a la Catedral de San Luis, que alberga el obispado de Port Louis. Esta catedral fue fundada en 1933 y es el edificio religioso más popular de la isla de Mauricio, fue construida en estilo gótico y es una de las iglesias más antiguas de la isla, ya que existe una iglesia en este sitio desde 1752. Es una iglesia muy hermosa. Tratamos de ver al sacerdote, pero lamentablemente no estaba; entonces fuimos a la tienda de la iglesia donde nos recibió la Sra Marie. Dijo que se sentía halagada de que la virgen fuera a visitarlos. Nos recibió muy bien, con mucha alegría y le encantó y se admiró de la virgen, lamentando mucho que el sacerdote no estuviera. Le hablamos sobre nuestra misión para que ella pudiera transmitirle al sacerdote; le regalamos dos separadores de libros para ambos, a lo que se mostró muy agradecida. Salimos de la iglesia muy contentos por el trato recibido.

La Sra. Marie sostiene las imágenes de la Virgen de la Altagracia, en la tienda de la Catedral de San Luis en Port Louis, Mauricio.

Frente a la catedral vimos la Corte Suprema, el más alto tribunal de justicia. Luego, fuimos al Barrio Chino, con tiendas y restaurantes de los mauricianos de origen chino. Disfrutamos mucho, fue muy agradable estar aquí porque la gente es muy amable.

De ahí nos dirigimos al Mercado Central. Este mercado está considerado como el mejor lugar de Isla Mauricio para comprar artesanía, especias, recuerdos y regalos. En uno de los puestos que vendían artesanías y joyas, el señor Bala quedó fascinado con nosotros y con la Virgen de la Altagracia. Nos preguntó si habíamos conocido la Tierra de los 7 Colores de Chamarel, a lo que le dijimos que ya habíamos ido en un viaje anterior, le gustó saber que ya conocíamos la isla. Fue tanta su alegría de recibirnos y conversar con nosotros que manifestó que quiere venir a conocer nuestro país.

El Sr. Bala sostiene una imagen de la Virgen de la Altagracia en el Mercado Central en Port Louis, Mauricio.

En un puesto de floristerías ordené un ramo de flores para la Virgen y entonces la joven quiso conocerla; le mostré la imagen y se puso muy contenta, preparando el ramo con mucho gusto.

Volvimos al área del paseo marítimo Caudan, donde hay una variedad de tiendas que venden marcas de los mejores diseñadores, artesanías locales, souvenirs y otros productos. Este centro comercial tiene un diseño moderno y espacioso. Además de tiendas, también hay restaurantes, terrazas, una librería, un casino, un cine, una bolera y museos. El sitio llamado Umbrella Square está en el medio del centro comercial y cuenta con docenas de coloridas sombrillas que cuelgan desde arriba.

Aquí pasamos un buen rato revisando las tiendas y nos encontramos con la señora Saphora Atchia, una artista gráfica que estaba pintando en madera. Ella se puso muy contenta cuando le presentamos nuestra Virgen y cuando le dije que yo también era artista. Tuvimos una conversación muy agradable con ella y se sintió muy conmovida cuando le regalamos el separador con las imágenes de la Virgen de la Altagracia.

También vimos a Tifan Rizky (alias Dodo), uno de los jóvenes que trabajan en el barco y estaba feliz de encontrarnos. Él ha visto que nos acercamos a las personas con el objetivo de que conozcan nuestra Virgen y está tan fascinado con nosotros, que nos dijo que quiere conocer nuestro país.

En una tienda del Paseo Marítimo Caudan, el joven Tifan Rizky (alias Dodo), que trabaja en el barco, con un muñeco de un dodo en una mano y la imagen de la Virgen de la Altagracia en la otra, en Port Louis, Mauricio.

En otra tienda nos encontramos con Nathalie Perichon, artista del pincel que cuando observaba detenidamente las imágenes de la Virgen de la Altagracia se veía muy emocionada. Le hablamos de nuestra virgen y de nuestro país y ella estuvo muy interesada en saber más, así que tuvimos una larga y agradable conversación.

Pudimos ver muchas hindúes vistiendo hermosos saris y algunas musulmanas con sus burkas.

La caminata fue muy agotadora porque las aceras son de rocas volcánicas y son muy accidentadas, lo que hace que uno se canse y tenga que caminar con mucho cuidado.

Regresamos al barco para cenar y descansar porque al siguiente día nos esperaba otra larga jornada. Agradecemos a Acento y a su director y también a todas las personas que nos animan a continuar con esta peregrinación de la Virgen de la Altagracia alrededor del mundo. Para dar seguimiento al paso de la Virgen de la Altagracia por Port Louis, Mauricio en África, y disfrutar de más fotos y videos, pueden dirigirse a nuestra página de Instagram @virgenviajaporelmundo. Nuestro próximo puerto es la Isla Reunion en África