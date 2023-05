La Virgen de la Altagracia en su paso por Australia Occidental

Las imágenes de la Virgen de la Altagracia en una capilla de la Catedral San Francisco Javier en la ciudad de Adelaida, Australia.

Después de tres días navegando y participando de las actividades del crucero llegamos a Fremantle, la ciudad portuaria de Australia Occidental el día 21 de febrero a las 8:00 a.m. Este es el último puerto que visitamos en Australia y aquí vinimos por dos días para conocer las ciudades de Fremantle y Perth en Australia Occidental.

Australia Occidental ocupa la parte del continente más aislada de los principales centros culturales del este y su capital es Perth.

Ocupa un área de 2,529,875 km cuadrados, aproximadamente un tercio del área total del continente. Tiene una población de aproximadamente 2.6 millones de habitantes según el censo de 2021 de la Oficina de Estadística de Australia y la gran mayoría vive en el área metropolitana de Perth. Según el censo de 2021, la mayoría de las personas de Australia Occidental nacieron en Australia, y en menor proporción en Inglaterra, Nueva Zelanda, Italia, Malasia, India, Vietnam, Alemania y Sudáfrica.

Asimismo, la mayoría de las personas solo usa el inglés en la casa y los otros idiomas más comunes utilizados son el mandarín, el italiano, el vietnamita y el punjabí.

El 41,1% de los habitantes pertenece al cristianismo, el 42,9% se identifica sin afiliación religiosa y el 8,0% de las personas pertenece a religiones no cristianas, como el islam, el budismo y el hinduismo.

La mayor parte del estado es sub árida. En sus regiones norte y oeste se compone de mesetas articuladas por varias cadenas montañosas y al este se encuentran grandes desiertos.

Los dos ríos principales son el Fitzroy y el Ord. El Fitzroy es el más grande y el Ord se ha represado para formar el lago Argyle, el lago de agua dulce más grande de toda Australia.

La principal región agrícola de Australia Occidental se encuentra en la parte suroeste más húmeda de la meseta de Yilgarn.

Las partes norte y sur de Australia Occidental tienen climas contrastantes; el norte es tropical, con lluvias en verano, mientras que el sur tiene un clima mediterráneo. Los ciclones tropicales traen lluvias a áreas del interior que normalmente son resecas.

Existe una gran cantidad de flora y fauna, especialmente en la región suroeste, con más de 10,000 especies de plantas, de las cuales alrededor de un tercio son endémicas.

Los únicos bosques verdaderos del estado se encuentran en el bloque Yilgarn. Estos consisten en eucaliptos, el jarrah, el marri y el karri. Estos bosques están protegidos en vastas reservas estatales y en cuencas de agua superficial.

Australia Occidental alberga unas 150 especies de mamíferos y varios cientos de especies de aves y reptiles. Los marsupiales comunes incluyen canguros, zarigüeyas, y varias especies de murciélagos y roedores. En las aguas costeras se encuentran los delfines y ballenas y muchas de las islas cercanas a la costa tienen focas y pingüinos. Las aves acuáticas abundan en los humedales del suroeste y las águilas y otras rapaces son prominentes en el interior, al igual que los loros y un espectro de aves más pequeñas. Entre los reptiles más abundantes se encuentran más de 100 especies de serpientes; también se han registrado docenas de especies de gecos, otros lagartos y anfibios. Las tortugas marinas y de agua dulce viven en aguas costeras e interiores.

La economía del estado está orientada a la exportación, incluyendo minerales, petróleo, productos agroalimentarios y productos manufacturados especializados. Estas industrias de exportación respaldan el empleo en toda la economía de Australia Occidental.

La economía se basa principalmente en la minería, pero también en la agricultura y la horticultura y, en menor medida, la silvicultura y la pesca.

Sin embargo, a pesar del tamaño y la riqueza de recursos de Australia Occidental, la economía estatal no contribuye grandemente a la economía de Australia.

Era un día muy soleado y con un clima muy agradable. Cuando nos acercábamos al muelle Victoria, pudimos ver una banda de música local lista para la acostumbrada bienvenida musical; así que bajamos del barco, a ritmo de música y baile.

Fremantle o Freo para los lugareños, es una ciudad costera muy viva, pero tranquila, que forma parte del área metropolitana de Perth, la capital del estado de Australia Occidental. Es el principal puerto del estado y uno de los puertos más grandes de Australia. Además, es un punto de llegada inicial para muchos buques portacontenedores, cruceros, transbordadores y embarcaciones de recreo. Se encuentra en el Océano Índico en la desembocadura del río Swan a unos 25 minutos de Perth. La ciudad se estableció por primera vez en 1829, pero no creció hasta que se descubrió el oro en la década de 1890. Su nombre se debe al capitán Sir Charles Fremantle, un oficial naval británico.

Tiene una población de 39,910 habitantes según el censo de 2021 de la Oficina Australiana de Estadísticas, siendo el 20.6 % católicos y el 8.6% anglicanos.

Tiene una economía muy diversa, con empresas que operan en varios sectores. Es una ciudad rica en historia y llena de cultura moderna. En Fremantle también se encuentran numerosas galerías y museos: el Museo de Historia; el Centro de Artes de Fremantle, que ofrece conciertos de música y exhibiciones de obras de artistas de Australia Occidental; el Museo de Australia Occidental, que tiene dos sucursales en la ciudad: las galerías Shipwreck, y el Museo Marítimo en el muelle Victoria, que contiene exhibiciones relacionadas con el comercio marítimo y el Océano Índico. También, el Museo del Ejército de Australia Occidental, localizado en un histórico cuartel de artillería de Fremantle.

Hay varios festivales anuales importantes: el Festival de Fremantle, que es el festival comunitario más antiguo de Australia ya que data de 1906; el Festival de Artes Callejeras de Fremantle, que se lleva a cabo durante la Semana Santa y el Festival del Patrimonio de Fremantle, que celebra la historia local.

Los sitios de interés se concentran en la historia, hoteles y cervecerías, el patrimonio aborigen y el paseo marítimo, con excelentes playas oceánicas.

Fremantle tiene relaciones de hermandad con las ciudades Seberang Perai en Malasia; Yokosuka en Japón; Capo d'Orlando en Italia; Molfetta en Italia y Funchal en Portugal. También, tiene relaciones de ciudad amiga con las ciudades de Padang y Surabaya en Indonesia y la ciudad de Korcula en Croacia. Algunas de estas relaciones representan parte de la población migrante histórica de Fremantle.

Por otra parte, Perth es la capital del estado de Australia Occidental y se encuentra situada en la costa oeste del país en la desembocadura del río Swan. Tiene 2,021,200 de habitantes según el censo de 2021 de la Oficina Australiana de Estadísticas, convirtiéndose así en la cuarta ciudad más poblada de Australia después de Sídney, Melbourne y Brisbane y en la mayor ciudad del estado. Tiene una extensión territorial de 5,386 km2.

Aproximadamente el 60% de su población se identifica como cristiana, con un 22% de católicos y un 13.8% de anglicanos.

La ciudad fue fundada por el capitán James Stirling en 1829 y fue declarada ciudad en 1856, que luego floreció durante el descubrimiento del oro en 1890.

Perth es el centro administrativo gubernamental y de negocios, por lo que domina la economía del estado de Australia Occidental, rico por sus recursos mineros. Su economía se basa en gran medida en la minería, la agricultura y el turismo. Su puerto está destinado especialmente a la exportación de minerales tales como oro, níquel, hierro y aluminio.

El Distrito Central de Negocios de Perth tiene una arquitectura vanguardista y es uno de los espacios más sofisticados de la ciudad.

Actualmente es una ciudad muy hermosa, moderna y acogedora con una población amigable y multicultural, que ofrece muchas atracciones interesantes de su historia y cultura, lo que la ha convertido en un destino popular, atrayendo a personas de todo el mundo.

La ciudad tiene una vibrante escena cultural y es sede de una serie de eventos y festivales anuales, entre los que se encuentran el Festival Internacional de las Artes, el Festival Fringe World y el Festival Gastronómico Sabores de Perth.

Es la capital más aislada del mundo y la más soleada de Australia, con un promedio de 8 horas diarias de sol con un clima mediterráneo, de inviernos templados y húmedos y veranos cálidos y secos.

Perth tiene muchas atracciones turísticas importantes entre las que se encuentran Kings Park y su Jardín Botánico; el Zoológico de Perth, con más de 1,200 animales de todo el mundo; el Acuario de Australia Occidental, con más de 12,000 criaturas marinas; el Museo de Australia Occidental, con exhibiciones sobre historia natural, cultura aborigen e historia marítima; la Galería de Arte de Australia Occidental, con una colección que incluye obras de artistas aborígenes, maestros europeos y artistas australianos contemporáneos; la Casa de la Moneda, el Campanario, el Centro de Descubrimiento Scitech; la isla Rottnest y la playa Cottesloe y el Valle de los Cisnes, la región vinícola más antigua de Australia Occidental con más de 30 bodegas de vino ubicadas en la región, entre otros sitios de interés.

Además, Perth es el hogar de la Universidad de Australia Occidental, la Universidad de Curtin y la Universidad de Murdoch.

También, los equipos deportivos populares son el equipo de rugby Fuerza Occidental y el equipo de baloncesto Gatos Monteses de Perth.

Pues bien, cuando salimos del puerto, cogimos un tren que nos llevó hasta Perth y llegamos a una gran plaza en Forrest Place donde se encuentra la escultura de James Angus, llamada Madurar o Grow Your Own en inglés; también conocida como Cactus Verde y cuyo autor define como un patrón no representativo de forma biomórfica que se asemeja a un organismo vivo y que tiene sentido de identidad regional con Perth y Australia Occidental.

En esta plaza, hay un centro comercial con muchas tiendas y nos sorprendimos al ver algunos indigentes que eran nativos australianos.

Elizabeth Farinho de Núñez sostiene las imágenes de Nuestra Señora de la Altagracia en la plaza Forrest Place, Perth, Australia Occidental. Detrás, la escultura conocida como Cactus Verde de James Angus.

En esa misma plaza estaba el centro de información en donde los voluntarios suministran mapas e indican sobre cosas interesantes que hacer y lugares a visitar. Preguntamos donde estaba la iglesia más cercana y nos dirigimos hasta allá.

Llegamos a la Catedral de Santa María en Perth, Australia del Oeste donde nos recibió la Sra. Carol Young, que con mucha amabilidad le dio la bienvenida a nuestra virgen y a nosotros a la catedral. Ella nos enseñó la iglesia y nos contó un poco acerca de su historia a la vez que le explicamos nuestra misión.

Tuvimos una conversación muy agradable con ella hablando sobre la catedral, el estado de la fe católica en la ciudad y en todo el estado y sobre nuestra virgen. El sacerdote estaba en el confesionario y por eso no pudo atendernos; tampoco nosotros podíamos esperar porque no sabíamos el tiempo que le tomaría terminar.

La señora Carol Young de la Catedral de Santa María en Perth, Australia Occidental, sostiene las imágenes de la Virgen de la Altagracia.

Encontramos un busto sobre la Madre Teresa de Calcuta y le contamos a la Sra. Young que nosotros habíamos conocido a la Madre Teresa cuando vivíamos en Honduras y ella nos dijo que éramos muy afortunados y que las personas se acercan a ese busto a orar, así que elevamos nuestras oraciones frente a la Madre Teresa por nuestro país, nuestros amigos y sus familias, por nuestros hijos y familiares y por los que han partido. Fue un momento muy especial.

Busto de la Madre Teresa de Calcuta en la Catedral Santa María en Perth, Australia Occidental junto a un separador de libros con las imágenes de la Virgen de la Altagracia.

Compramos algunos souvenirs en la tienda anexa a la catedral y le dejamos separadores de libros con las imágenes de la Virgen a la señora Carol y al sacerdote y ella nos regaló un frasquito de agua bendita. Salimos de ahí muy contentos y agradecidos con el trato que nos dieron.

Compramos un día del transporte en autobús tipo sube y baja (hop-on hop-off, en inglés) que le da la vuelta a la ciudad y nos llevaron al Campanario (Bell Tower en inglés), que está en la zona de Elizabeth frente al río Cisne Negro (Black Swam, en inglés), navegable, ancho y profundo que tiene agua salada debido a la cercanía con el mar. Este lugar ofrece un paseo muy agradable con cafeterías y bares, todo muy bonito.

El Campanario se encuentra en la Plaza Barrac y es una de las atracciones turísticas más exclusivas y visitadas en Perth. Es uno de los instrumentos musicales más grandes del mundo y tiene 18 campanas, doce campanas originales de la iglesia San Martín-en los Campos, una de iglesia parroquial del Palacio de Buckingham en Londres y otra de Westminster, y otras tres donadas por un consorcio de empresas mineras británicas y australianas y una sexta que es la campana más grande de su tipo jamás fabricada en Australia, la campana ANZAC, fue ordenada por el gobierno del estado para conmemorar el segundo milenio.

Elizabeth Farihno de Núñez muestra las imágenes de Nuestra Señora de la Altagracia junto al Campanario en Perth, Australia Occidental.

También pasamos por el Estadio Optus. Es un estadio multipropósito de unos 60,000 asientos que alberga los juegos de la AFL, cricket, fútbol y ​​rugby, además de conciertos y eventos de entretenimiento, con seis áreas de juegos para niños en el parque que lo rodea. Utiliza tecnología de vanguardia mientras los fanáticos tienen una vista de 360 ​​grados. Fue construido con soluciones integradas de trenes, autobuses y peatones para ofrecer a los espectadores múltiples opciones de transporte. La empresa de telecomunicaciones Optus aseguró los derechos por diez años, pero para los partidos internacionales de cricket, el lugar conserva su nombre no comercial de Estadio Perth.

Luego fuimos a visitar la Casa de la Moneda de Perth, que fue fundada por la Casa de la Moneda Real de Gran Bretaña en 1899 debido a una de las mayores fiebres del oro del mundo. Su función era refinar el oro y convertirlo en lingotes y monedas, lo que continúa actualmente yes la casa de la moneda de lingotes oficial del país. Actualmente es un museo que tiene una tienda donde venden joyas, monedas de oro y una exhibición del proceso de acuñar las monedas, además de una exposición sobre la contribución de Australia Occidental a la industria del oro desde su fundación. Es conocida mundialmente por su calidad y diseño. El edificio original es uno de los monumentos de la era colonial más impresionantes de Perth y fue el primero en ser inscrito en el registro del patrimonio del Estado.

Entramos, vimos el museo y las diferentes monedas que se han hecho para películas, para actores, para personajes famosos y para conmemorar cualquier cosa de la historia de Australia.

En los jardines de la Casa de la Moneda, está la escultura La Huelga de Greg James, que representa el hallazgo de oro cerca de Coolgardie por parte de los buscadores William Ford y Arthur Bayley en 1892, lo que desencadenó la fiebre del oro que aseguró el futuro de Australia Occidental y que permitió el establecimiento de la industria minera además de la fundación de la Casa de la Moneda.

Elizabeth Farihno de Núñez junto a la escultura La Huelga de Greg James, Casa de la Moneda, Perth, Australia Occidental.

Luego nos dirigimos a Kings Park para visitar el Jardín Botánico. Kings Park es uno de los parques más grandes y hermosos del mundo con 406 hectáreas de parques y jardines bien cultivados, matorrales naturales y áreas recreativas desde que se estableció en 1872. Es rico en historia aborigen y europea. Tiene reputación internacional por su investigación científica, es líder en horticultura, conservación y educación pública.

Kings Park alberga el espectacular Jardín Botánico de Australia Occidental, que muestra más de 3,000 especies de la flora de todo el estado junto con unas 80 especies de aves. El Centro de Información al visitante tenía una vidriera muy original con una especie de mural con las flores del jardín.

La entrada al Jardín Botánico es gratuita y es realmente un jardín botánico muy bonito. Los restaurantes, cafés y quioscos del parque ofrecen una amplia variedad de comidas y refrigerios. Nosotros, damos testimonio de eso.

Salimos del Jardín Botánico y dimos una vuelta por el parque, admirando los árboles de eucalipto y las plantas araucarias.

De ahí fuimos al Museo de Australia Occidental Boola Bardip. Este es un museo privado, muy agradable, bien clasificado y organizado. Boola Bardip significa muchas historias por lo que es un lugar para compartir las muchas historias sobre la gente, los lugares y el papel en el mundo de Australia Occidental. Las pinturas que muestran son muy particulares a base de puntos.

Luego fuimos a la Galería de Arte de Australia Occidental, que alberga una impresionante colección de arte aborigen australiano, pero lamentablemente la encontramos cerrada. Después de este día tan agotador, regresamos al barco para descansar y participar un rato de la celebración del Martes Gordo (Mardi Gras, en inglés), con actividades como búsqueda del tesoro de monedas de oro, un concurso de juego de lanzamiento de cuentas, un concurso de pasar las cuentas y un concurso de disfraces de Rey y Reina del Martes Gordo.

Al siguiente día, miércoles de ceniza, fuimos a hacer un recorrido por Fremantle, llegamos a la Basílica de San Patricio, Misioneros Oblatos de María Inmaculada y estuvimos en misa. Al finalizar la misa, el sacerdote nos dio su bendición, nos preguntó el motivo por el cual hacíamos esta peregrinación, quiso saber de los países que habíamos visitado y los que faltaban por visitar. También preguntó si habíamos conocido otros sacerdotes y se puso realmente muy contento cuando le dijimos que sí.

Salimos encantados de la iglesia con las cenizas impuestas, que las recibimos en nombre de esta peregrinación y de nuestro país.

Luego nos quedamos paseando y recreándonos con el arte callejero admirando las esculturas en la ciudad. También pasamos por el Hotel Nacional y por el Museo Marítimo, que tiene un diseño con un ligero parecido a la Opera de Sídney.

Terminamos nuestro paseo y fuimos a comprar algunas cosas que necesitábamos a sugerencia del capitán del barco, porque íbamos rumbo a África y no sabíamos si íbamos a encontrar cualquier artículo.

Disfrutamos la vista del puerto a la salida de Fremantle, Australia Occidental mientras nos dirigíamos por el Océano Índico hacia África.

Agradecemos a Acento y a su director y también a todas las personas que nos animan a continuar con esta peregrinación de la Virgen de la Altagracia alrededor del mundo. Para dar seguimiento al paso de la Virgen de la Altagracia por Fremantle, Perth, Australia Occidental y disfrutar de más fotos y videos, pueden dirigirse a nuestra página de Instagram @virgenviajaporelmundo. Estaremos siete días navegando hasta llegar a Port Louis, Isla Mauricio en África