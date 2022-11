Julia Castillo pone a circular libro de poesía "Ángel terrenal"

Julia Castillo.

El pasado viernes 4 de noviembre la artista plástica y gestora cultural Julia Castillo puso en circulación su primer libro de poesía titulado Ángel terrenal, con la recopilación de treintaiún poemas escritos en los últimos veinticinco años en los que refleja su lado más sensible e inspirador.

El acto de bienvenida estuvo a cargo del destacado artista plástico Geo Ripley. La obra fue presentada por la poeta y ensayista galardonada con el XXII Premio Casa de América de Poesía Americana Soledad Álvarez, quien agradeció a los presentes y compartió el testimonio de conocer a Julia y la naturaleza del escrito:

Ángel terrenalarde en las manos y anticipamos que la experiencia de la lectura no será una más entre las tantas que nos ocupan. No es poco hablar de singularidad en esa especie de horror vacui que es la literatura y el arte contemporáneo. Sobre todo, esa singularidad que hacen del poema la concreción en palabras de una emoción, experiencia, actitud ante el mundo y que, siendo la esencia misma de la literatura su mejor definición, no la encontramos con frecuencia en el imperio de la banalización y la frivolidad que vivimos […]. La lectura de Ángel terrenalme reafirma lo que una vez me dijo el inolvidable Manuel Rueda: “Escribe, no dejes de escribir, la poesía salva”.

Wilfredo Lozano, José Peguero y Julia Castillo

Algunos versos fueron acompañados por la melodía de dos grandes exponentes de la música: el compositor y cantautor José Peguero, quien interpretó el poema "Donde hay luz", y la cantautora Virna García, quien entonó las estrofas del poema "El soldado obediente".

Pese al imprevisto del clima, la actividad contó con la presencia de importantes actores del ámbito artístico, cultural, académico, intelectual y empresarial, entre los que se destacan Rubén Arturo Silié Valdez, viceministro de Política Exterior Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores; María Filomena de Silié, historiadora y escritora; Bernado Vega, historiador, politólogo y sociólogo; Alicia Baroni, cantante y compositora; Julie Carlo, actriz, locutora y productora; Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración; Renaud Anselin, presidente de Quinta Dominica, y la delegación del Colegio de Artistas Plásticos Dominicanos compuesta por Sejo Aguasvivas, Lili Ayala y Lizett Mejía, entre otros invitados especiales.

José Peguero, Julia Castillo y Soledad Álvarez

Los fondos de la venta de esta obra serán a beneficio de la Fundación Ana Lozano Castillo Capullo de Esperanza, la cual estará disponible en las principales librerías del país.

Julia Castillo es una reconocida artista plástica dominicana. Nació en Baní, provincia Peravia. Estudió Economía Internacional y del Desarrollo en la Universidad de Massachusetts Amherst, donde aprendió japonés, trasladándose luego a Tokio. Obtuvo una licenciatura en Literatura Clásica Japonesa en la Universidad de Sofía. A finales de los años 90 cursó una maestría en Administración de las Artes en la Universidad de Columbia, Nueva York. En esta ciudad se desarrolló en el campo de la gerencia cultural de música y teatro. De 1996 a 2004 vivió en San José, Costa Rica, donde se desempeñó como diplomática. En este último año regresa a República Dominicana y en 2012 asume la dirección del Centro Cultural Perelló, donde realiza, hasta la fecha, una intensa labor cultural en los campos de las artes, la educación literaria y el trabajo cultural comunitario