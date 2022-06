IX Cumbre de las Américas, claves de redacción

Joe Biden.

Con motivo de la celebración en la ciudad de Los Ángeles, del 6 al 10 de junio, de la IX Cumbre de las Américas, Fundéu Guzmán Ariza ofrece algunas recomendaciones para una redacción más cuidada de las noticias relacionadas con este acontecimiento.

1. Mayúsculas en la denominación y el lema

El nombre IX (o Novena) Cumbre de las Américas se escribe con mayúsculas iniciales; en cambio, su lema, "Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo", solo lleva mayúscula en la primera palabra.

2. Estados Unidos o EE. UU., no EEUU ni EE.UU.

Este año el país anfitrión de la Cumbre de las Américas es Estados Unidos, por lo que resulta oportuno apuntar que la abreviatura EE. UU. y la sigla EUA son las adecuadas para referirse a este país; la primera se escribe duplicando las letras para indicar el plural y utilizando puntos y espacio entre sus elementos: EE. UU., no EEUU ni EE.UU. Por eso, en "EEUU tratará crisis haitiana en Cumbre de las Américas", lo más indicado habría sido escribir "EE. UU. tratará crisis haitiana en Cumbre de las Américas".

Asimismo, conviene evitar en textos en español el uso de las grafías inglesas USA (United States of America) y US (United States).

3. Siglas y acrónimos

Se recomienda escribir con todas las letras en mayúscula las siglas de los organismos relacionados con la cumbre: OEA (Organización de los Estados Americanos), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAN (Comunidad Andina de Naciones) o ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). En cambio, es preferible escribir solo con inicial mayúscula los acrónimos compuestos por cinco letras o más, como Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Mercosur (Mercado Común del Sur) o Caricom (Comunidad del Caribe).

4. Jefes de Estado y de Gobierno, mayúsculas y minúsculas

La expresión jefes de Estado y de Gobierno se escribe con la palabra jefes en minúscula y con Estado y Gobierno en mayúscula ("La cumbre, que se hace aproximadamente cada tres años, es la única reunión que convoca a todos los jefes de Estado y de Gobierno elegidos democráticamente de los países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe").

5. Las palabras sesión, reunión, encuentro..., en minúscula

Lo apropiado es escribir en minúscula, excepto si forman parte de un nombre propio, palabras como reunión, encuentro, sesión, etc.: reunión ministerial de trabajo, encuentro de embajadores, sesión plenaria, grupo de reflexión...

5. Los cargos y autoridades, en minúscula

Los sustantivos que designan cargos o autoridades, como presidente, canciller, primer ministro, jefe, etc., se escriben con minúscula inicial.

6. Nombres de países en español

Al referirse a los países participantes de nombre no hispano, conviene usar el exónimo español: Belice (mejor que Belize, inglés), San Cristóbal y Nieves (mejor que St. Kitts and Nevis, inglés), San Vicente y las Granadinas (mejor que Saint Vincent and the Grenadines), Surinam (mejor que Suriname, holandés).

7. Gentilicios

Algunos de los gentilicios menos habituales de los países participantes son beliceño (de Belice), barbadense (de Barbados), sanvicentino (de San Vicente y las Granadinas), surinamés (de Surinam) y dominiqués (de Dominica). Asimismo, se recuerda que es recomendable emplear el gentilicio estadounidense (mejor que americano) para los Estados Unidos, ya que en el contexto de la cumbre todos los países participantes son americanos.

Fundéu Guzmán Ariza es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza