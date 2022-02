Exposición fotográfica de Mariano Hernández sobre Juampa y carnaval

Juan Francisco Vázquez, Juampa es una figura icónica del carnaval dominicano y ha sido infinitamente retratado por lo llamativo y estético de sus vestuarios y maquillajes.

El Centro Cultural Banreservas anunció que abre este viernes 18 una exposición fotográfica del maestro Mariano Hernández con el tema del carnaval, a través del personaje icónico de Juampa, con decoraciones de esa fiesta popular realizadas por 39 artistas plásticos de primer nivel.

Los artistas cuyos diseños sobre cabeza o pecheras de Juampa, son: Mery Espejo, Juan Mayí, Elvis Avilés, Hilario Olivo, Ángel Urrely, Elsa Núñez, Amaya Salazar, Julia Hernández, Radhames Mejía, Julio Valentín, Rosa Tavares, Geo Ripley, Mariojosé Angeles, Iris Pérez, Tony Capellán (EPD), John Padovani, José Sejo, Omar Molina, Said Usa, José Mercader y Teté Marella (EPD).

También hay diseños de Juan Bravo, Ramón Oviedo (EPD), Jesús Desangles, Antonio Martorrel, José Cestero Nadal Walcot, Ciprian Ramírez, Jose Severino, Inés Tolentino, Persio Checo, Vladimir Reyes, Melvin Díaz, Carlos Romaguera, Leonardo Durán, Guiomar de Toledo y José Luis Bustamante.

El fotógrafo Mariano Hernández, quien concibió y llevó a cabo el proyecto que une lo mejor de la plástica con una de las más altas expresiones del carnaval dominicano.

Banreservas sostiene que la exposición El Arte en la Cabeza. Fotografías de Mariano Hernández, se monta en la Sala Ada Balcácer y que estará abierta hasta el mes de marzo, sienta un precedente artístico al vincular, por medio de la fotografía de Hernández, a más de una treintena de maestros de las artes visuales, con el carnaval.

Desde el Centro Cultural se explica que la decoración de la cabeza y pecho de Juan Francisco Vázquez, (Juampa), el personaje más premiado por sus decoraciones personales de carnaval, se crearon diseños únicos que luego fotografió Hernández

El Centro Cultural está ubicado en la calle Isabel la Católica No. 202, Ciudad Colonial de Santo Domingo y la muestra estará abierta de lunes a viernes de 9:00 am a 9:00 pm. Sábados, domingos y feriados de 10:00 am a 7:00 pm.

La exposición estará acompañada de una agenda de encuentros, de visitas guiadas y talleres, durante las semanas en las que estará abierta al público.

Juan Francisco Vázquez, Juampa, una de las máximas figuras del carnaval dominicano y pieza icónica infinitamente retratada, es abogado, licenciado en lenguas modernas y profesor universitario,

Técnicamente se trata de 39 imágenes se han plasmado en fotografías digitales en impresión en chromaluxe y se han agregado fotos de veinticuatro cuellos pintados, aportando diversidad y colorido a cada una de ellas y brindando un mágico significado ejecutado por Juampa, Rey del Carnaval Dominicano en 2018