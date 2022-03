«Ex primera dama», no «exprimera dama»

La expresión ex primera dama se escribe con el prefijo ex– separado, pues la base a la que afecta se compone de dos palabras con sentido unitario.

En las noticias sobre el deceso, el pasado lunes 21, de la ex primera dama de la República Dominicana doña Rosa Gómez de Mejía, esposa del expresidente Hipólito Mejía, en los medios de comunicación dominicanos pueden leerse frases como «Falleció la noche de este lunes la exprimera dama de la República, doña Rosa Goméz de Mejía, a causa de un infarto», «El Museo Infantil Trampolín fue el último lugar que visitó la exprimera dama de la República Dominicana» o «Se declaran tres días de duelo oficial por el fallecimiento de la exprimera dama, Rosa Altagracia Eulogia Gómez».

Como norma general, según indica la Ortografía de la lengua española, el prefijo ex– debe escribirse unido a la palabra a la que se aplica (expresidente, exsenador, exdi putada…); sin embargo, el prefijo irá separado si afecta a varias palabras que tienen un significado unitario, como ex teniente coronel, ex primer ministro, ex procurador general o ex primera dama.

Cabe recordar, además, que en este caso no debe escribirse coma entre el cargo y el nombre de quien lo ocupó, pues en la República Dominicana existen más de una ex primera dama.

Por tanto, en las frases citadas lo apropiado habría sido escribir «Falleció la noche de este lunes la ex primera dama de la República doña Rosa Goméz de Mejía, a causa de un infarto», «El Museo Infantil Trampolín fue el último lugar que visitó la ex primera dama de la República Dominicana» y «Se declaran tres días de duelo oficial por el fallecimiento de la ex primera dama Rosa Altagracia Eulogia Gómez».

Ver también nuestras recomendaciones anteriores sobre un tema similar: ex procurador general, no exprocurador general, prefijos, cuatro claves para una buena redacción y sustantivos en aposición, uso de la coma.