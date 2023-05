"El ruido invisible", una provocadora convulsión al lector

El ruido invisible.

Al inicio de esta lectura de El ruido invisible,la capacidad de condensar de Nadia Lugo retó mi intelecto y curiosidad. Estoy acostumbrada a la hojarasca que traen los textos novelescos, sin embargo, a pesar de mis viejas costumbres, la prosa de Nadia me atrapó, me ajustó a la silla, y concentró por varios días.

“Se dice que el Capitán General Rivero y Lemoine, tras ser nombrado gobernador de una provincia ultramarina en el Caribe, obsequió la centenaria y única presentación del zemi de la lluvia, Boinayel, a la reina castiza”. (El ruido invisible, 2023, Luna Insomne Editores, Pág. 7)

Nadia Lugo.

La autora muestra una búsqueda muy particular de escenarios pocos convencionales y populares, a los que da una connotación de notoriedad, como es el caso de protagonistas como De la Parra, Miriam (dejada e invisible en un país de Europa), o los empleados públicos desperdigados por las realidades múltiples de nuestro sistema de gobierno, implacable y ahogador.

Nadia, con un manejo del lenguaje pulcro y conciso, nos muestra el valor de estas historias, cómo, muchas veces, algunas personas engañan y burlan a los menos favorecidos, por proteger “lo mal hecho” y acomodarse a la corrupción y crueldad innatas, que no pueden ni quieren negar.

El ruido invisible está repleto de pequeñas técnicas, invisibles al lector naive, que compactan la historia como un hilo sin cortes a largo de un camino, que, a pesar de ser breve, es intenso y emocionante; un texto que no decepciona.

A medida que el libro avanza, vemos cómo los personajes coinciden y progresan a puntos en común, algo que no revelaré en honor a la lectura, y para evitar un "spoiler". Lo que sí queda claro es que muchos de los personajes que Nadia crea en El ruido invisible, son tan buenos e inocentes, que luego desbocan, en muchos casos, hacia el lado menos agraciado de la condición humana.

Ni el más “bonito” puede quedarse agazapado e invicto frente a lo que aquí se presenta, porque así es que se vive en la realidad que plantea este libro, una realidad inspirada en la República que todos conocemos y de la que poco hablamos, y sobre la cual este libro esta amablemente concebido, sostenido y alimentado.

Asentí y mientras lo hacía recordaba mi celular en la oficina, con su cámara de ocho megapíxeles que lo había grabado todo. Recordé a mis amigos los periodistas. Que la gran máquina nunca tendrá espacio para alguien como yo. Recordé que solo tenía que apretar el botón de enviar para divulgar un video y apreté el botón de enviar.

El frío del metal apretando el pecho me despertó en la medianoche. No tenía dudas de que era él, Belié Belcán, me visitaba como lo había hecho otras noches, descendiendo de lo alto a clavarme su machete porque ya había superado el estado petro de los santos en guerra y solo quedaba esperar el desenlace… (El ruido invisible, 2023, Luna Insomne Editores, Pág. 52).

Este libro muestra cómo sus personajes responden a las desgracias que les suceden, y cómo se meten en “camisas de once varas” a causa de aquellos que están en falta con ellos, por esas traiciones que trae consigo la propia raza humana.

Nadia se hace dueña de una prosa con mucho que ofrecer, y con la honestidad que caracteriza su obra se abre espacio como una gran promesa de la literatura dominicana actual, esa que busca y amerita voces propias, con ideas que defender y por las cuales luchar como artista.

De estas historias, también, recibimos guiños históricos y un poco de fantasía, que realzan lo que ya sabemos, esa historia que ha sido contada por los que ganaron y no por los que perdieron.

“A continuación, procederé a quemar todos los servidores con los avances de la Unidad Caribe; y ustedes podrán contemplar cómo me quemo yo junto a ellos”. (El ruido invisible, 2023, Luna Insomne Editores, Pág. 61).

Publicado por la editorial Luna Insomne Editores 2023.

Santo Domingo, 30 de mayo de 2023.