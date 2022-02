Art déco, escritura adecuada

La locución francesa art déco se escribe en cursivas y con tilde en la penúltima sílaba de la segunda palabra, explica Fundéu Guzmán Ariza.

No obstante, en los medios de comunicación dominicanos suelen aparecer formas de escritura inadecuadas de este término, como se observa en estos ejemplos: «Entre los innumerables sucesos ocurridos en esta construcción, que combina el art decó con elementos neoclásicos y azulejos moriscos…», «El espacio se convierte en una experiencia sensorial donde se combinan materiales, texturas y colores de estilos como el Neo Art Deco» o «Este estilo se caracteriza por poseer elementos de la decoración industrial… o moderno de mediados de siglo y “art deco”.

El “Diccionario de la lengua española” registra la locución art déco como galicismo sin adaptar que designa el ‘estilo artístico referido a las artes decorativas y surgido en Europa en la década de 1920, que utiliza formas geométricas, líneas ornamentales y colores primarios, y está destinado en gran medida a la producción en serie’, así como lo perteneciente o relativo a este estilo.

Tal como indica la “Ortografía de la lengua española”, puesto que se trata de un extranjerismo crudo o no adaptado, lo adecuado es respetar la grafía original conservando la tilde en el segundo elemento, aunque sea una palabra llana que no debería llevarla según las reglas ortográficas del español, y destacarlo en cursivas o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas. Además, por tratarse de un nombre común, no necesita mayúscula inicial a menos que forme parte de un nombre propio.

De ese modo, en los ejemplos citados lo más apropiado habría sido escribir «Entre los innumerables sucesos ocurridos en esta construcción, que combina el art déco con elementos neoclásicos y azulejos moriscos…», «El espacio se convierte en una experiencia sensorial donde se combinan materiales, texturas y colores de estilos como el neo- art déco» o «Este estilo se caracteriza por poseer elementos de la decoración industrial… o moderno de mediados de siglo y art déco».

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la FundéuRAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza