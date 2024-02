Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA), institución representante de los Premios Platino en el país, ha dado a conocer las películas dominicanas que figuran en la “Lista Corta”, es decir las que aspiran a lograr nominaciones en el certamen iberoamericano.

El premio iberoamericano de cine más importante, tendrá su gala de premiación del próximo 20 de abril que tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del parque mexicano parque Xcaret, en Riviera Maya.

La fecha para dar a conocer las nominaciones oficiales es el 5 de marzo, de acuerdo a las bases del Premio Platino 2024.

El país no ha ganado nunca una estatuilla de Premios Platino. ¿Podría ser posible en 2024? El proceso mismo, mucho más amplio que el de otros premios, ofrece visibilidad internacional a las películas a veces superior a la promoción nacional que se les hizo en sus países con motivo de su estreno local.

Cartel de Convivencia.

Las dominicanas en lista corta

Las obras dominicanas forman parte de un listado que incluye un total de 168 realizaciones que han sido elegidas en esta fase de la premiación, en las 23 categorías que componen los premios.

La República Dominicana ocupa 14 casillas en la lista corta de los Premios Platino. Encabezan, por número de prenominaciones: la comedia de humor negro Cuarencena, (David Maler) del director David Maler, con cuatro puestos, siendo la que concentra más candidaturas a la nominación oficial.

Cuarencena tiene casillas de predominación en fotografía, dirección de arte, interpretación femenina y comedia iberoamericana de ficción.

Cuarencena es ubicada como comedia (igual que en la nominación de Premios Soberano) aun cuando se trata de un humor negro, muy negro que recorre pasillos en el drama.

La segunda película con más casillas de predominaciones es Convivencia con tres casillas: —mejor dirección de montaje, mejor guión y mejor interpretación masculina .de reparto— Convivencia logró notable impacto por la calidad de su actuación coral, la química entre sus personajes y la dirección acertada de (José Gómez de Vargas). Una pena que n ninguno de sus actores y actrices, que lograron un ritmo único, llegara a la Lista Corta.

Le sigue y la coproducción domínico-puertorriqueña Los pies en la arena con dos —mejor película iberoamericana de ficción y mejor interpretación masculina, una pieza en la que actúa en el protagónico femenino Judith Rodríguez Pérez, en una actuación que debió haber merecido otra cualificación, pero no hay quien influye a jurados que uno no conoce y a quienes se les deja en libertad de acertar o equivocarse en sus veredictos. Una pena que no esté prenominada y luego nominada. Ojalá verla ganar el Premio Platino. Tiene la fuerza interpretativa para hacerlo, sobre todo si se recuerda su actuación en Rafaela (2022).

Pero no son solo esas

Teacher Mechy (Frank Perozo) está prenominada a mejor película iberoamericana de ficción, pieza que abrió el an 2023 ofreciendo una opción divertida y con buen mensaje familiar.

La actuación de Cheddy García fue la mejor suya del año cinematográfico 2023, con guión de Cheddy García, Juan Manuel Tejada y Kendy Yanoreth y sustentada con las actuaciones Francisca Lachapel, Denisse Quiñones lo Irving Alberti, Olga Bucarelly, y Chelsy Bautista.

Tumba y Quema (José María Cabral), en el apartado documental, un proyecto excelentemente guionizado, cargado de valor al denunciar la depredación de las zonas ambientales protegidas. Cabral ratifica su compromiso ambiental.

Este documental, que fue poco visto por el público local, – una pena verdadera— fue un acto de valor personal y profesional. Cabral es un ser de voz y pensamiento propio.

Escena de Cuarencena.

Otra producción incluida en este listado corto, es En el apartado Mejor Opera Prima Iberoamericana, se encuentra La Balada de los Cuervos (Tony Bacigaluppe Pérez) con guión del director y de Yolanda Barrasa, Pablo Guzmán, y las actuaciones de Mario Sepúlveda, Fidia Peralta, Elvis Eliut, Pericles Mejía, Gerardo (Cuervo) Mercedes, Laura Guzmán, Jesús Mora.

Se trata de un proyecto seleccionado para apoyarle por el Programa Ibermedia. Su trama rural, su ritmo dramático, el uso de la música local y la excelencia de la fotografía, la hacen digna de cualquier premio. Pero tiene el problema de que compite con 20 mil especies abejas, multipremiada ya por premios tan importantes como el Goya. Ojalá le vaya bien.

Otro documental que quedó en este listado es. Renacer, (Tito Rodríguez), producido por Evelina Rodríguez y Danilo Reynoso, en torno a la vida de un dominicano que, tras quedar parapléjico por un accidente, se convierte en campeón nadador paralímpico. Es sumamente emotivo y bien realizado, pero también compite con 20 mil especies de abejas.

En mejor interpretación masculina, se encuentra el actor cubano Eduardo Martínez Criado por su papel en Los pies en la arena, coproducción con RD y Puerto Rico. Naslha Bogaert aparece en la categoría de Mejor interpretación femenina por Cuarencena, en la que hace una actuación memorable.

Gerardo Mercedes (El Cuervo) actor y escritor mocano, aparece con un puesto en la categoría Mejor Interpretación de reparto, un papel consistente y con el cual rompió los muchos papeles de personaje marginal. Ojalá le vaya bien, pero compite con actores de reparto de países con marcas cinematográficas muy fuertes.

Gerardo Mercedes.

Tony Gómez Guzmán, queda en el apartado de Mejor guión por Convivencia, una idea original que resultó contar con un excelente montaje fílmico para una película de actuación coral.

José Gómez de Vargas, está prenominado por mejor edición (montaje) por Convivencia.

Shaina Cohén, quedó prenominada en Mejor dirección de arte por Cuarencena, en la que hace una labor impecable. Pero compite con marcas fílmicas nacionales muy fuertes.

Luis Enrique Carrión, queda prenominado por Mejor dirección de fotografía por su trabajo en Cuarencena.

Homer Mora quedó preclasificado por Mejor dirección de sonido por el documental Ramona (Victoria Linares Villegas). Ojalá le vaya bien.

¿De dónde nacen estos premios?

Los Premios PLATINO son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales.

Los galardones son apoyados por Organización Mundial del Turismo, WAWA.

Tambien son parte de su plataforma de apoyo las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos. Colaboran para su montaje Iberia, LaLiga, ICAA, AIE, TNT, Movistar+, RTVE o Agencia EFE.

A todo el montaje se unen los talentos más destacados de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con veintitrés galardones y un Premio PLATINO de Honor.

Sobre EGEDA DOMINICANA

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) es una sociedad de gestión colectiva incorporada de conformidad a lo establecido en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, que representa a los productores audiovisuales y cinematográficos del país y del extranjero en la ordenación y defensa de los usos que los terceros realizan de sus obras como titulares de derechos de propiedad intelectual.

La entidad actúa en representación y auspicio de productos y servicios que agreguen valor al quehacer audiovisual, así como en el desarrollo del sector cultural al que pertenecen los productores acreditados.