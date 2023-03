Los que han ganado más Oscars en la historia

Especial de Faurys Martínez

¿Quién tiene más premios Òscar?

Walt Disney tiene el récord de la mayor cantidad de premios Òscar ganados por un individuo con un total de 22 premios competitivos y cuatro premios honorarios. Disney fue nominado 59 veces a lo largo de su carrera, recibiendo un premio póstumamente.

Ganó la categoría de mejor tema corto (dibujos animados) 12 veces, la categoría de mejor documental (largometraje) dos veces, la categoría de mejor documental (tema corto) dos veces, la categoría de mejor tema corto (acción en vivo) una vez y la categoría de mejor tema corto (dos- carrete) categoría cinco veces.

Disney también recibió cuatro premios Òscar especiales:

1933: Por la creación de Mickey Mouse

1939: Por "Blancanieves y los siete enanitos" y pionera en la película de dibujos animados.

1942: Por una "contribución destacada al avance del uso del sonido en películas a través de la producción de 'Fantasia'"

1942: Premio en memoria de Irving G. Thalberg

¿Qué actor ha ganado más Premios Óscar?

Hay un triple empate en la categoría del actor masculino con más premios Òscar. Walter Brennan, Daniel Day-Lewis y Jack Nicholson tienen tres premios.

Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis es el actor con más premios como Mejor Actor, con tres premios de la Academia por: "Mi pie izquierdo" (1989), "Pozos de ambición" (2007) y "Lincoln" (2012).

Walter Brennan

Brennan ganó el premio al mejor actor de reparto tres veces, el único actor en hacerlo por su interpretación de Swan Bostrom en "Come and Get It", por su actuación como Peter Goodwin en "Kentucky" y por su interpretación del juez Roy Bean en "The Westerner".

Jack Nicholson

Nicholson ha ganado dos veces como mejor actor y una vez como mejor actor de reparto. Ganó durante por su interpretación de Randle Patrick McMurphy en "One Flew Over the Cuckoo's Nest",por su actuación como Garrett Breedlove en "Terms of Endearment" y por su actuación como Melvin Udall en "As Good As It Gets".

¿Qué actriz ha ganado más Premios Óscar?

Katharine Hepburn es la actriz que más estatuillas ha ganado en la historia, como actriz protagónica con cuatro reconocimientos, por: "Gloria por un día" (1933), "Adivina quién viene a cenar esta noche" (1967), "El león en invierno" (1968) y "En el estanque dorado" (1981).

Además, obtuvo el premio BAFTA a la Mejor Actriz en 1969 y 1983; el premio del Festival de Cannes a la Mejor Actriz en 1962, entre muchos otros, como reconocimiento a una gran carrera.

¿Cuál es la película con más premios Oscar?

Tres películas están empatadas por tener la mayor cantidad de premios Òscar."Ben-Hur", "Titanic" y "El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey" recibieron 11 premios, respectivamente.