Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/09/2024 · 11:00 AM

Miembros de la comunidad de venezolanos que residen en República Dominicana solicitaron al presidente Luis Abinader que "la deuda de 350 millones de dólares que reclama el régimen dictatorial" de Nicolás Maduro no se le pague y, en cambio, vaya a "programas sociales que beneficien a familias de venezolanos de escasos recursos" que viven en la isla.

El presidente de la mancomunidad dominico-venezolana y del Movimiento de Venezolanos Viviendo en RD, José Alberto Pérez, afirmó que," según cifras no confirmadas, aproximadamente 50 mil venezolanos viven" en territorio dominicano, "habiéndose ya constituidos familias, la mayoría pasando por muchas penurias, ya que no poseen seguro médico y no cuentan con otras facilidades que hagan más llevadera su estadía en esta nación".

“Familias ya constituidas entre dominicanos y venezolanos, niños, personas de la tercera edad y bien estos recursos pueden ser utilizados para mejorar sus vidas”, recalcó.

No son todos, ya que muchos de ellos "son profesionales que disfrutaban de una estabilidad económica en Venezuela y debieron emigrar de manera forzosa" a diferentes países, destacó.

Los US$350 millones adeudados (US$214,3 millones, según un economista citado por el PLD) "bien pudieran ser utilizados en dotar de seguro médico, así como para regularizar su situación migratoria, de manera que puedan tener acceso a facilidades que les permita emprender algún tipo de negocio e inclusive poder adquirir un techo propio que les permita vivir dignamente" a los venezolanos más necesitados, abundó José Alberto Pérez.

Destacó que la petición a Abinader es fruto de consultas previas a "sectores de las iglesias, entidades comunitarias, sindicales y de los Derechos Humanos" que ven "la viabilidad" de ellos.

Si se paga a Maduro se le ayudará a financiar la opresión y el maltrato

Además, si República Dominicana paga a Caracas, además de incurrir en desacato a las sanciones internacionales que pesan contra la dictadura, "estos recursos irían a las arcas del propio Maduro y de Diosdado Cabello para continuar oprimiendo y maltratando al pueblo venezolano".

Adelantó que enviarán misivas tanto al mandatario dominicano como al Congreso Nacional "para que se dé curso y se conozca en ambas cámaras una iniciativa que viabilice la entrega de esos recursos" a los venezolanos requeridos de ellos.

Esta misma fórmula debe aplicarse "en todos los países a donde hayan emigrado ciudadanos de Venezuela, y que tengan deudas por este concepto con el Estado venezolano, y de esa manera se destinen estos recursos para las familias del país suramericano que residan en esas naciones", remató el representante de la comunidad de venezolanos.

Entre insultos a República Dominicana e insolencias contra el presidente Luis Abinader, el segundo a bordo del chavismo madurista, el ahora ministro de Interior Diosdado Cabello, y la vicepresidenta Delsy Rodríguez, cifraron en US$350 millones esa deuda petrolera dominicana.