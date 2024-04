Onessy Solís Contreras, un sargento de la Policía Nacional, denunció que fue agredido por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en Santiago, luego de que, supuestamente, fue confundido con un ciudadano haitiano indocumentado.

El incidente ocurrió aproximadamente a las ocho de la mañana en la calle Restauración con Antonio Guzmán, cuando los miembros de la DGM realizaban un operativo, en el cual buscaban haitianos con estatus migratorio irregular (indocumentados).

“Yo venía caminando por la Restauración con Antonio Guzmán. Me paran tres de Migración, uno me agarró fuerte por el brazo y yo le dije yo soy policía, el otro viene y me agarra de nuevo y le dije 'oye yo soy policía', y me dio un golpe ahí y un palo en la cabeza y una trompada en la espalda”, declaró Solís, de 29 años de edad, a periodistas en el Palacio de Justicia de Santiago.

El joven agente explicó que presta servicio en el destacamento de la avenida Valerio, en el barrio La Joya, de esta ciudad.

Según Contreras, incluso después de identificarse como policía, los agentes continuaron agrediéndolo.

Un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que Contreras presentaba equimiosis en la región frontoparietal de la cabeza y en la región costal derecha, excoriaciones apergaminadas tipo arrastre con edema y equimosis en región posterior del brazo derecho.

El sargento Solís Contreras ha servido en la Policía Nacional durante casi 10 años. En el momento del incidente, no llevaba el uniforme de la institución.

Contreras se presentó en el Palacio de Justicia de Santiago, para levantar una querella con contra de los agentes, de quienes, suministró datos preliminares e incluyó el número de ficha del vehículo de migración en el que viajaban.

En un vídeo colgado en varias plataformas de las redes sociales, se ve a los agentes de Migración golpear a Onessy Contreras, mientras el ciudadano trata de explicar que es de nacionalidad dominicana y que es pertenece a la Policía Nacional.