Roudy Joseph denuncia Migración lo detuvo de manera arbitraria

Dirección General de Migración.

El defensor de derechos humanos y miembro del Colectivo #HaitianosRD, Roudy Joseph, denunció que fue víctima de una detención arbitraria de pate de agentes de la Dirección General de MIgración (DGM).

Roudy Joseph dijo que su detención se produjo la mañana de este martes 24 de mayo.

Indicó que fue apresado al acudir a Ciudad Juan Bosch, a donde fue llamado por ciudadanos haitianos que eran reprimidos por agentes de Migración.

"Al filmar vdeos de las acciones ilegales de la DGM fui rodeado en mi vehículo por un grupo de agentes, quienes me amenazaron para que les entregara mi teléfono celular. Como me negué a hacerlo me sacaron del vehículo y fui detenido pese a que les mostré mi cédula de extranjero con residencia legal”, explicó Joseph.

Dijo que en el camión de la Dirección General de Migración (DGM) pudo conversar con otras personas detenidas,y que varias de ellas mostraron sus cédulas y visas de residencia vigentes.

Explicó que luego fue llevado al Hipódromo, que funciona como centro de detención.

A su juicio, es evidente que la DGM está violando las leyes al realizar detenciones y allanamientos arbitrarios en Ciudad Juan Bosch y otras partes del país, deteniendo incluso personas dominicanas de tez negra solo porque no porten la identificación.

"En mi caso la detención arbitraria estuvo motivada por el hecho de que estaba documentando los delitos de la DGM. Los agentes me arrebataron el celular y borraron las fotos y videos que había tomado", indicó.

Abogó porque la Procuraduría General de la República intervenga para frenar las violaciones de derechos humanos que hacen los agentes de la DGM.

Dijo que el recorrido realizado por Ciudad Juan Bosch fue testigo de la detención de personas con sus documentos vigentes, incluyendo madres con sus hijos.