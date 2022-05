Rescatan dos dominicanos en el naufragio en Puerto Rico

Dentro de la lista de 38 rescatados en el reciente naufragio en Puerto Rico hay dos dominicanos y 36 haitianos.

Dentro de ese grupo hay 8 personas hospitalizadas. Así lo informó la Guardia Costera de Estados Unidos en su cuenta oficial de Twitter.

#Update as of 9:15a.m. Friday: So far, there are 38 survivors, 36 Haitian and 2 Dominican Republic nationals, of which eight remain hospitalized. The number of deceased recovered remains at 11.

