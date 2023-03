Reacciones a favor y en contra de allanamientos y apresamientos hechos por el Ministerio Público

Los allanamientos y apresamientos hechos por el Ministerio Público como parte de la Operación Calamar, que han involucrado a altos dirigentes y exfuncionarios peledeístas, han provocado diversas reacciones en las redes sociales, especialmente en Twitter.

El veterano periodista Huchi Lora calificó el operativo como una redada sin precedentes en la historia de la justicia dominicana.

Lora también relacionó el apresamiento de los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con las manifestados que se realizaron hace unos años con el movimiento Marcha Verde.

Sin embargo, otros han criticado el accionar del Ministerio Público y la manera en que realiza los allanamientos:

Creo que el ministerio público independiente no tiene necesidad de actuar con ese aparataje. Se cita a los investigados q tienen tiempo investigando y si hay elementos se dejan detenidos, si hay que allanar se allana, pero así no........

de casos viejos sin ir a buscar pruebas como drogas, documentos, armas: solo es Morbo, Circo y Película. Siempre me opondré a eso, creo en el debido proceso y respeto de los derechos de los demás para que me respeten los míos. ¡No al abuso procesal!

Siempre he sido coherente con defender el debido proceso, aquí mis declaraciones desde del 2021 para que no crean lo hago ahora con favoritismo para alguien en particular. pic.twitter.com/80ZylyNiZM

— Elías Báez🇩🇴 (@Eliasbaezd) March 19, 2023