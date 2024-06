Your browser doesn’t support HTML5 audio

23/06/2024 · 11:00 AM

El senador Benjamin Cardin, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de EEUU, manifestó textualmente sobre la corrupción que República Dominicana "tiene retos y no es solo ir contra la oposición" cuando los dirigentes de esta han cometido este delito, sino desarrollar una estrategia sólida para combatirla y no quedarse en imputaciones puntuales.

"En RD me preocupa no solo lo que está pasando en Haití sino su compromiso para luchar contra la corrupción. Ellos tienen varios retos y no solo ir detrás de la oposición sino también tener una estrategia en ese país para realmente combatir la corrupción", expresó.

Lo dijo el 13 de junio pasado, cuando en esa instancia del Capitolio se aprobó que el boricua Juan Carlos Iturregui sea el embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República Dominicana.

"Estamos esperando que usted nos dé la ley que fue ejecutada (aprobada) en el último acto de autorización de Defensa Nacional en relación a tener (también en EEUU) estrategias para contrarrestar la corrupción en el mundo", le expresó al ahora embajador Iturregui.

El video de toda la sesión se encuentra íntegro en la página de esa instancia del Senado estadounidense

Como se recordará, en esa misma sesión del 13 de junio el boricua Iturregui, nominado por el presidente Joe Biden en noviembre de 2023 para acabar con varios años de inexistencia de embajador en el país, aludió a la "creciente y cercana relación" que mantienen ambos países, así como el trabajo en conjunto "por valores y objetivos compartidos" que impulsan.

También aludió a la corrupción y anticipó su determinación de combatirla de manera coordinada con el Estado dominicano representado por el presidente Luis Abinader , al igual que dijo que trabajará con todas las instancias dominicanas por el crecimiento económico bilateral y acompañará el aspecto migratorio, de seguridad, derechos humanos, la transición energética y, en definitiva, en todo lo que sea ayudar a mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

Resaltó asimismo que, debido a su experiencia en negocios y regulación de políticas, conoce la importancia de una buena gobernanza.