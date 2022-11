Presidente de Cámara Diputados pide levantar prohibición de consumo y venta de alcohol

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió este martes levantar la prohibición temporal del consumo y venta de bebidas alcohólicas desde la medianoche en la provincia de Santo Domingo, pues, en su opinión, no va a resolver el problema de la inseguridad.

Solicitó al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, que deje sin efecto la resolución al respecto, una medida que es "odiosa y que no va a resolver ningún problema”.

"En un momento, en que ya no hay pandemia, por lo menos la pandemia no se siente tanto, la gente va a celebrar, esperamos que con prudencia y con altura y entonces que ahora se venga a colorar una restricción de hora”, agregó Pacheco, quien reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e indicó que este es el peor momento para tomar esa medida.

A su juicio, hay que revocar la decisión porque "no ayuda, esa medida no contribuye, esa medida no es la que va a dar como resultado con la solución de los niveles de inseguridad ciudadana en el país”.

La resolución adoptada recientemente “prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo desde las doce de la madrugada (12:00 am.) hasta ocho de la mañana (8:00 a.m.), en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Boca Chica, Los Alcarrizos, San Antonio de Guerra, y los distritos municipales pertenecientes a cada uno de los municipios anteriores, de la provincia Santo Domingo"