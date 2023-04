Poder Judicial destituye al juez Rodríguez Consoró por faltas graves

El juez del Noveno Juzgado de la Instrucción adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, fue destituido por el Consejo del Poder Judicial, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

La decisión ordena a la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial enviar inmediatamente la información pertinente y las pruebas de las que dispone con relación a este caso al Ministerio Público, para la correspondiente investigación de la infracción penal.

El Consejo del Poder Judicial consideró que violentó los artículos 41 numeral 3, 44, numeral 5, 60, 61 y 66 numerales 1 y 2, de la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial y el artículo 149 del Reglamento de Aplicación de Carrera Judicial.

En fecha 15 de noviembre del año 2022 Fue suspendido por cuatro meses el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró y sometido a un juicio disciplinario ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ), por supuestas faltas en el ejercicio de sus funciones.

La Inspectoría General solicitó al Consejo del Poder Judicial, la suspensión provisional con disfrute de sueldo del magistrado del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, contra quien se inició una investigación disciplinaria.

En junio del 2022, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, dictó un “no ha lugar” a favor de todos los acusados de la supuesta venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Para ese entonces, motivó su decisión en que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no presentó las pruebas suficientes para probar los hechos en un juicio de fondo.

En cuanto el 26 de julio, en el caso de la ucraniana Natalya Kasianova acusada de tortura y barbarie contra un joven dominicano, este mismo juez se inhibió del proceso, argumentando que su decisión se basó en que los abogados de las partes "leyeron documentos que no debieron leer" y para no contaminar el proceso, no quiso continuar con el conocimiento de la medida de coerción.

El 22 de agosto de este mismo año, el magistrado, trató de inhibirse en el caso contra el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quien alegó en ese entonces que su decisión estuvo basada en un comentario que hizo en privado referente al hecho. Ante esta petición la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación rechazó la inhibición