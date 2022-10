Personalidades se preguntan qué motivó a Chú Vásquez a desligarse de crisis en Villa Mella

Las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Jesús - Chú - Vásquez, sobre la crisis de seguridad que vive Santo Domingo Norte, han causado mucho revuelo en la opinión pública. Esta mañana distintos funcionarios y miembros de la sociedad civil cuestionaron las razones que pudieron motivar al titular de ese organismo para decir que el conflicto en Villa Mella no es competencia directa de su institución.

Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, indicó que quisiera hablar con Vásquez para saber el contexto de estas consideraciones.

“Yo tendría que hablar con el ministro para que él me diga cuál es la justificación, porque yo preferiría que fuera él mismo que respondiera de esas expresiones que él emitió. Lo que yo he visto en los medios, porque no he conversado con él, es que el ministerio traza la política y que la policía la ejecuta en el terreno y, desde ese punto de vista, tiene razón”, explicó.

De igual forma, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán consideró que hay que ver qué pudo motivar que Vásquez se expresara de esa manera, porque la Policía Nacional es una dependencia de ese organismo.

“Sería bueno saber qué fue lo que motivó al ministro de Interior y Policía a emitir esas declaraciones, en ese tono, porque a fin de cuentas la Policía es una dirección y como dirección es una institución adscrita al Ministerio”, concluyó.

El vocero del PRM en el Senado, Franklin Romero expresó que debe haber más comunicación entre ambas instituciones del Estado.

“El ministro no sé porqué dice que es el general (jefe de la P.N.) que debe de decirlo, porque él entiende que si él pauta una política pública debe ser ejecutada por el general. Yo entiendo que sí, que el director de la Policía debe ejecutar, pero parece que deben tener un poquito más de unificación”, aseveró.

El senador peledeísta, José del Castillo criticó que Vásquez respondiera de esa forma, siendo el titular del principal órgano del orden en el país.

“Él lo que tiene que dar es respuesta y si las tiene que buscar a la Policía Nacional que las busque, pero su función como ministro de Interior y Policía es garantizar que la ciudadanía viva con el mínimo de condiciones en el marco de la situación de inseguridad que actualmente vive la República Dominicana”, dijo.

El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez, afirmó ayer que los conflictos en Villa Mella eran competencia de la Policía Nacional. Aunque el servidor público no se despojó de su responsabilidad sobre la situación, aclaró que el Ministerio de Interior y Policía se encarga de coordinar la política de seguridad ciudadana, “no de ejecutarla”