Pepe Goico fue ascendido a general en el gobierno de Danilo Medina

Pepe Goico y su abogado Ramón Pina Acevedo en Fiscalia Del Distrito Foto:Saturnino Vasquez/acento.com.do Fecha:23/04/2012

En el gobierno de Danilo Medina el coronel Pedro Julio-Pepe-Guerrero fue ascendido a general retirado y recibió una indemnización de 5 millones por los salarios dejados de percibir desde 2004 hasta el 2019.

El Consejo Directivo de la Junta de Retiros y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas también aprobó una pensión al exoficial de 70 mil pesos mensuales, la cual cobra en la actualidad.

“Pepe Goico figura en la Junta de Retiros y en la Hermandad de Pensionados de las Fuerzas Armadas como general de brigada retirado con 70 mil pesos de pensión”, aseguró un miembro del comité ejecutivo de la Junta, quien pidió reserva de su nombre por razones disciplinarias.

La decisión de reconocer los derechos adquiridos del excoronel fue aprobada por el ministro de Defensa de entonces, general Rubén Darío Paulino Sem, y el pasado presidente de la Junta de Retiros, general Ricardo Rosa Chupany.

“Hay una resolución que concede esos beneficios al exoficial, está en los archivos de la Junta, no fue nada oculto; es una facultad del Pleno,” enfatizó el oficial que sirvió de fuente.

Esto complica el posible reintegro del exoficial porque ahora habrá que reponerlo con el rango de general, mientras que la sentencia del Tribunal Superior Administrativo indica “a su estado natural”.

La fuente considera que el reintegro de Pepe Goico tiene que hacerse sobre la base de su rango actual (general retirado), porque de lo contrario sería degradarlo.

“Solo cumplimos con un decreto presidencial en el que se dispone el retiro, no cancelación, del coronel Goico Guerrero. Un decreto no se interpreta, se ejecuta; pero las autoridades decidieron engavetar y no darle curso durante 16 años, hasta que el consejo directivo de la Junta de Retiros decidió reconocer los derechos adquiridos del excoronel”, sostuvo.

Consideró que, independientemente de la razón que dio origen al retiro de Pepe Goico, se hizo justicia, y que el oficial militar se mantuvo reclamando sus derechos día a día y finalmente, 16 años después, lo logró.

Cuando fue retirado el entonces coronel Pepe Goico llevaba 19 años, 11 meses y 5 días en las filas del Ejército de la República, solo faltaban 20 días para aplicar para una pensión, cuando fue emitido el decreto 1069-04 que lo puso en situación de retiro.

La pensión de 70 mil pesos fue aplicada en base al sueldo de 100 mil que devengó el exoficial como ejecutivo de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, según indica la resolución que señala el informante.

Además, Pepe Goico fue subcomandante de la Sexta Brigada de Infantería con asiento en San Pedro de Macorís.

Durante su tiempo en el palacio presidencial perteneció al Cuerpo de Ayudantes Militares, y dirigió la avanzada militar del presidente Hipólito Mejía.