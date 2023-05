Nuria sobre Pegasus: como periodista, siempre hay sospecha de teléfonos intervenidos

La periodista Nuria Piera dijo este jueves que, aunque por su profesión siempre sospecha que sus teléfonos pueden estar intervenidos, no imaginó que podía ser víctima de espionaje con un software tan sofisticado como Pegasus.

Al ser entrevistada en el programa El Día, Piera manifestó que no solo le preocupa su privacidad, ya que la intervención a su teléfono se hizo sin la autorización de un juez, sino también lo relacionado a la libertad de prensa, y las fuentes de las que recibe información para su labor periodística.

"Yo creo que ellos solo entraron para buscar quién era la fuente", dijo Piera refiriéndose a la intervención con Pegasus de la fue víctima cuando investigaba el caso del general Adán Cáceres.

"Yo entiendo que si entraron querían encontrar fuentes. Yo estoy tranquila porque al menos la fuente principal no estaba ahí en el teléfono (la fuente que le daba información en el caso de Cáceres)", indicó.

En la entrevista, Piera dijo que el expresidente Danilo Medina sabía y autorizó el espionaje en su contra, según le habría confirmado una fuente.

Uno siempre vive en esa sospecha. Porque uno siempre tiene esa sospecha de teléfonos intervenidos. No con esa sofisticación de Pegasus porque en las otras uno siente ruidos… pero con Pegasus ya es de alta sofisticación. Me preocupa que no solo se ponga la privacidad mía, sin que a través de un juez que determine que eso se puede hacer, sino también lo que se refiere a la libertad de prensa y también las fuentes que uno pueda recibir, dijo.