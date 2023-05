Gobierno aclara que no tiene vínculos con NSO Group, empresa que maneja software espía Pegasus

Homero Figueroa, vocero del gobierno.

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, negó este miércoles que el gobierno dominicano tenga algún tipo de acuerdo o contrato con NSO Group, compañía responsable del software Pegasus con el que se habría espiado a la periodista Nuria Piera en tres ocasiones entre 2020 y 2021.

"Desde el 2020 a la fecha no se conoce ningún acuerdo del gobierno dominicano con la compañía NSO Group. El gobierno de Luis Abinader no se ha preocupado, y no lo necesita, en establecer acuerdos, contratos, con esta compañía o compañías similares que se dediquen a estos servicios", precisó.

El funcionario recordó que la primera vez que en el país se habló de Pegasus fue en el año 2016.

"En la historia periodística dominicana podemos puntualizar la primera vez que se habló de este software, el cual no conozco, no se cómo funciona… y creo que correspondía el año 2016 cuando fue pública esta situación. Desde el 2020 en adelante no reposa ninguna instancia con la que yo haya podido conocer ningún acuerdo o contrato para esos servicios con compañías como estas", precisó.

Asimismo, Figueroa dio garantía de que las autoridades están colaborando para establecer los responsables de esta denuncia hecha por Amnistía Internacional.

"Inmediatamente nos enteramos de esa denuncia y vimos una comunicación de Amnistía Internacional nos pusimos en comunicación con la periodista Piera y nos pusimos a la orden para disponer la investigación que fuese necesaria para descubrir el origen de este intento", indicó.

Dio garantía de que el gobierno es respetuoso de los derechos humanos y de la libertad de expresión de los ciudadanos.

"Y mucho más cuando esa libertad de expresión que está en juego corresponde a un actor profesional, mujer u hombre de la prensa dominicana. El gobierno va a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para desentrañar el origen de ese intento", comentó al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo Matinal.

A propósito de que hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Figueroa entiende que República Dominicana ha tenido avances en cuando a la libertad de expresión, lo que calificó como un pilar fundamental de la democracia.

"No puede existir una democracia funcional sin esa variable que permite el contraste de las ideas.

Te puedo decir que República Dominicana ha sido reconocida a lo largo de esta construcción democrática en su avance imparable de respeto a la libertad de expresión. Y este gobierno ha seguido fortaleciendo ese camino y espero que sea así en el futuro. Nuestra filosofía es absolutamente radical en cuanto a generar una cultura en el ecosistema mediático de total libertad", adujo.

Sobre el presidente Luis Abinader, lo calificó como "un presidente de nuestra época. De los tiempos modernos, de la disrupción mediática y de la comunicación cercana y directa con los ciudadanos".

"Indudablemente que sí, que el presidente tiene un estilo muy personal de comunicar, muy directo, y eso impacta el día a día", comentó al ser cuestionado sobre el hecho de que al jefe de Estado no se le ve con un gran equipo de prensa a su alrededor en los actos públicos.

Denuncia de espionaje contra Nuria Piera

La destacada periodista dominicana Nuria Piera fue atacada con el software espía Pegasus de NSO Group, y es el primer caso confirmado en el país.

Así lo reveló Amnistía Internacional en una nueva investigación publicada en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El análisis del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional confirmó que un dispositivo móvil perteneciente a Nuria Piera había sido marcado como objetivo e infectado con Pegasus —que permite el acceso pleno y sin restricciones a un dispositivo— en tres ocasiones entre 2020 y 2021.

Piera es una periodista de investigación cuyo trabajo se ha centrado en asuntos de corrupción e impunidad en República Dominicana a lo largo de una trayectoria profesional que inició hace decenios