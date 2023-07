Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el suceso ocurrido esta mañana en Plaza Central, el administrador de la del centro comercial, Porfirio Rodríguez Iriarte, lamentó el hecho y aseguró que la mujer que falleció en las instalaciones tras caer del cuarto piso arribó sola la plaza.

Rodríguez explicó que la mujer ingresó por la entrada de la avenida Winston Churchill, subió las escaleras hasta el cuarto piso, donde estuvo de diez a quince minutos deambulando y acercándose al borde, según pudo observar en los vídeos de seguridad.

“Estaba sola todo ese tiempo y luego de los 10-15 minutos ella misma se encarama y se tira”, narró.

Además, dijo notar dubitativa a la mujer al verla acercarse y alejarse del borde en repetidas ocasiones.

El administrador reiteró que la mujer aún no ha podido ser identificada y aclaró que no se trata de una empleada de la plaza ni de una clienta frecuente. “Hasta ahora, no sé el nombre de esa señora”, dijo.

“Lamentamos mucho el suceso. Un suicidio siempre es algo lamentable”, expresó Rodríguez Iriarte a la vez que le encomendó su alma a Dios. “Que Dios acoja a esa mujer en su seno”.