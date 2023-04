Ministerio Público solicita variar coerción a Claudio Silver, exdirector de Catastro

El Ministerio Público solicitó a la oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional una variación de medida de coerción al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, imputado en la presunta red de corrupción administrativa develada con la operación Calamar.

La parte acusadora pidió para Silver Peña, en sustitución de 18 meses de prisión preventiva, arresto domiciliario y el pago de una garantía económica 500,000 pesos.

El abogado del exfuncionario, Víctor Marte expresó que esta decisión es bastante satisfactoria y negó que su defendido llegara a algún tipo de acuerdo para lograr una sentencia favorable.

“Él no tenía nada que acordar. El acuerdo de él era con su conciencia y con la justicia, no con imputaciones”, expresó.

En esa línea, Marte aclaró que su cliente no puede ser acusado de enriquecimiento ilícito, ya que no puede exhibir ninguna propiedad que no haya sido justificada por su trabajo.

El abogado indicó que Claudio Silver Peña no posee una vivienda propia y que el vehículo que tiene fue adquirido con dinero producto de la venta de un automóvil que adquirió antes de entrar a la función pública