Migración investiga incidente donde agentes golpean a migrante haitiano

La Dirección General de Migración (DGM) investiga un incidente que involucra a uno de sus agentes de control migratorio con una persona, al parecer inmigrante haitiano, según se observa en un video que circula en las redes sociales.

Explica que informes preliminares indican que el ciudadano extranjero al parecer la había emprendido previamente contra los militares, y que incluso habría agredido físicamente a más de uno, desoyendo y resistiéndose a un llamado de detención a los fines de chequeo o revisión de documentación rutinario, pero que esta parte no se aprecia en el vídeo, evidentemente editado, sobre el lamentable incidente que circula sin data de fecha, ni detalles.

El video de la agresión fue publicado por el exprimer ministro de Haití, Claude Joseph.

Here’s how domican soldiers are treating Haitians in Dominican Republic. This is unacceptable.

Men kouman solda domiken ap trete Ayisyen nan sendoming. Sa a pa akseptab. pic.twitter.com/dbnuvFXSTf

— Claude Joseph (@claudejoseph03) April 27, 2022