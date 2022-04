Claude Joseph denuncia agentes de Migración golpean a ciudadano haitiano

Claude Joseph, exprimer ministro de Haití denunció este miércoles una supuesta agresión física a haitianos por parte de agentes de la Dirección General de Migración (DGM).

En un audiovisual que compartió el exfuncionario en su cuenta de Twitter, se observa a un grupo de agentes de la DGM golpear con una cadenas y un objeto que parece un palo de madera a una persona que se presume es de nacionalidad haitiana.

“Así es como los soldados dominicanos están tratando a los haitianos en República Dominicana. Esto es inaceptable”, escribió Joseph en la publicación, sin dar a conocer el lugar o fecha en la que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento se desconoce el contexto de esa situación.

Here’s how domican soldiers are treating Haitians in Dominican Republic. This is unacceptable.

Men kouman solda domiken ap trete Ayisyen nan sendoming. Sa a pa akseptab. pic.twitter.com/dbnuvFXSTf

— Claude Joseph (@claudejoseph03) April 27, 2022