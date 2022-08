Microsoft Inspire 2022 evento anual que resalta el trabajo de las industrias

Microsoft presenta Microsoft Inspire 2022, su evento anual para celebrar el trabajo que realizan sus socios y reconocer el impacto que tienen en los negocios y la industria.

Asimismo, Microsoft anuncia los ganadores y finalistas de los Premios al Partner of the Year 2022, resultando SoftwareOne Dominican Republic el Country Partner of the Year en el país y KCP Dynamics ganador del premio al Microsoft Partner of the Year en LatAm, en su categoría Business Applications: Dynamics 365 Finance.

Las compañías fueron seleccionadas para este premio entre los principales socios de Microsoft por demostrar excelencia en innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en la tecnología de Microsoft.

Los principales anuncios de Microsoft Inspire este año incluyen impulsar el crecimiento y la rentabilidad a través de plataformas centradas en los socios, impulsar la innovación a través de la modernización y la migración, ayudar a los clientes a optimizar su seguridad en todas las plataformas y entregar el imperativo digital en el trabajo híbrido.

Microsoft anuncia nuevos beneficios con el ISV Success Program, para ayudar a los ISV a innovar rápidamente, crear aplicaciones bien diseñadas, publicarlas en el mercado comercial de Microsoft y aumentar sus ventas