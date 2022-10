Mantequilla desconoce "el lío en que se ha metido"

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., explicó que el hombre de Sabana Grande de Boyá que promete duplicar el dinero de las personas en pocos días, podría ser investigado por lavado de activos o por evasión de impuestos.

A través de una serie de tuits, el funcionario precisó que Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, desconoce "en el lío en que se ha metido".

"Esa cantidad de efectivo que el ha estado manejando será objeto de investigación, o por lavado de activo o por el lado impositivo. por evadir impuestos. Quién sabe los compromisos que ya él ha asumido y que, esto lo pueden escribir por ahí, él no podrá cumplir más temprano que tarde", afirmó.

Fernández W. recomendó a Mantequillaacudir ante la magistrada Karina Concepción, de la Procuradoría Especializada en Delitos Financieros, para desmontar la situación que ha generado de la manera más ordenada posible.

Incluso, el funcionario se ofreció a acompañarlo para entender la magnitud del problema y ver cómo se desactiva la situación con el menor impacto.

Esto, luego de explicar que la señora que lo cuidó desde su niñez conoce a Mantequilla.

Algunos de ustedes que me leían desde "Argentarium", recordarán a Eugenia, la señora que me cuidó a mi desde mi niñez hasta mi adolescencia.

Ante esta casualidad, Fernández W. comentó: "Así de chiquito es este mundo nuestro, así de cercanos somos todos, a pesar de las diferencias que a veces nos apartan más de la cuenta. Hoy se cumple una semana de mis tuits alertando acerca del "negocio" financiero que García Peguero tuvo la muy mala idea de montar y promocionar".

que todo esto me llena de un sentido de frustración e inmensa vergüenza y pena, por la fragilidad humana, la ambición, la ignorancia y la incapacidad de poder actuar.

Quienes me conocen saben que no me he reído la primera vez de ninguno de los chistecitos o memes.

Es cuanto.

— Alejandro Fernández W. (@SBFernandezW) October 4, 2022