Mantequilla, propondrán ley para castigar estafas bajo esquema Ponzi

A raíz de la incidencia en el país de diferentes casos de estafas mediante esquemas piramidales o mecanismos Ponzi, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. explicó que desde la institución que dirige propondrá un proyecto de ley que penalice estas actividades financieras fraudulentas.

Para esto la Superintendencia de Bancos (SB) trabajaría en consonancia con la Superintendencia de Mecardo de Valores, no solo para que el hecho sea castigado sino también para prevenir.

El Departamento de Comunicaciones de la SB comunicó a ACENTO que en la actualidad la entidad se encuentra en la etapa de investigación y documentación para poder elaborar el proyecto.

Recientemente el país conoció el nuevo modelo de negocio que ofrece Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, un contador egresado de Utesa que promete duplicar el dinero de las personas en Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata.

Lo que se conoce es que las personas le entregan una determinada cantidad de dinero a Mantequillaquien en un lapso de siete días les retorna su inversión duplicada, sin necesidad de contrato u algún otro papeleo legal.

Hasta el momento se desconoce en detalles la fórmula de este negocio que logra duplicar el dinero, pero lo cierto es que muchas personas han entregado grandes cantidades de dinero a Mantequilla y aseguran que han visto los resultados.

Lo que el superintendente Fernández W. y varios economistas explican es que esto podría tratarse de una nueva forma de estafa piramidal, puesto que su negocio opera al margen de las leyes tributarias, monetaria y financiera.

Entrevistado por la periodista Nuria Piera, el superintendente de Bancos reveló que "en la medida que van entrando más gente con recursos que vienen aportando se paga a quienes entraron los recursos inicialmente”. Este tipo de sistemas es conocido como esquema Ponzi, un mecanismo no regulado en el país.

El economista Jesús Geraldo Martínez explica que el esquema ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de prometedores o exagerados beneficios. Se desarrolla mediante un proceso en el cual las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas por el dinero aportado por los nuevos inversores que ingresan al negocio engañados por las promesas de obtener grandes beneficios.

En dos artículos publicados en ACENTO sobre Mantequilla, Jesús Geraldo planteó que este tipo de fenómenos surge por la falta de educación financiera de la población, unida a un interés de rentabilidad excesiva y por los vicios legales de las economías emergentes.

Pese a que se estaría hablando de un caso de estafa, tanto Alejandro Fernández W. como Jesús Geraldo aclararon que hasta que no exista una denuncia en contra de Mantequilla por parte de uno de los "inversionistas", las autoridades no pueden hacer nada judicialmente, además porque este delito no está tipificado en el Código Penal