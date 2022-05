La "solución" de la Policía al aumento del crimen en Santiago: cambiar al director

Con el discurso que maneja desde el año 2008, de que no dará tregua a la delincuencia, que saldrá a buscar a los delincuentes donde se metan y la prédica de que no defraudará a Santiago, el director de la Policía Nacional mayor general, Eduardo Alberto Then, dejó en funciones un nuevo encargado para la Dirección Regional Cibao Central.

Se trata del general de brigada, Claudio Edgar González Moquete, quien antes de ser posesionado, se declaró como un "obrero de la Policía que viene con la encomienda de devolver la tranquilidad a las provincias Santiago, La Vega, Espaillat y Hermanas Mirabal".

En un discurso breve, el general González Moquete adelantó algunas páginas de lo que sería su “librito” para "sacar a Santiago del terror" que vive con los tiroteos y atracos que han dejado 10 muertes en una semana en la urbe cibaeña.

“Devolver la confianza a la ciudadanía, lo cual vamos a lograr con un trabajo serio y responsable, con acercamiento y visitas a los centros educativos, juntas de vecinos, clubes y otras entidades de la sociedad”, proclamó el general González Moquete.

“El segundo reto es combatir la delincuencia, el crimen organizado y flagelo de las drogas, lo cual lograremos con un plan operativo, en coordinación con las autoridades”, agregó el oficial, quien, como todos los directores que asumen esta función, repitió las mismas promesas.

Como no podía ser distinto, también estuvo la despedida del director saliente, el general de brigada Ernesto Rodríguez García, el cual hizo uso de la ya gastada afirmación de que se va del cargo "con la frente en alto", porque cumplió con la misión de hacer un trabajo con apego a los principios éticos y morales aprendidos desde su hogar y que reforzó en la Policía Nacional.

Con el posicionamiento de un nuevo director, la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, recibió la integración de 150 agentes policiales, 12 camionetas y 15 motocicletas, para mejorar el patrullaje.