Bajo el título The mysterious people of the Caribbean (La gente misteriosa del Caribe) la BBC publicó el martes de esta semana un texto firmado por Erin Levi, que Acento publica aquí traducido, que revela cómo el equipo del experimentado arqueólogo Alfredo Coppa, de la Universidad Sapienza de Roma, conjuntamente con investigadores del Museo del Hombre Dominicano de Santo Domingo, lograron un hallazgo arqueológico que bautizaron "El Pozito" en Samaná, en una playa cuya ubicación se abstienen de identificar plenamente con las coordenadas de Google Maps para no ayudar al ecosaqueo.

"El Pozito no está geoetiquetado a propósito (para que no pueda ser encontrarlo en Google Maps) con el fin de protegerlo de los saqueadores que venden objetos arqueológicos a los turistas en el mercado negro. Si encuentra algo en sus viajes que pueda ser de interés para los arqueólogos, asegúrese de dejarlo donde lo encontró y notifique a las autoridades", se lee en el cuerpo del reportaje.

Los trabajos científicos en El Pozito arrancarán en julio próximo y permitirán, por ejemplo, ahondar o clarificar lo que ahora se acerca más a la intriga: durante mucho tiempo se asumió que los arcaicos que habitaban el lugar eran antepasados ​​de los taínos o estaban mezclados con ellos, pero los análisis de ADN efectuados hasta ahora sostienen que eran genéticamente distintos.

El Pozito es el descubrimiento arcaico más grande de la República Dominicana en 50 años (Crédito: Francesco Genchi/Universidad Sapienza de Roma)

Durante dos semanas y media en septiembre de 2021, el equipo del experimentado arqueólogo Alfredo Coppa de la Universidad Sapienza de Roma, con investigadores del Museo del Hombre Dominicano de Santo Domingo, peinaron un área de 12 x 12 m de césped virgen que no había sido tocada por la agricultura. Excavando a solo 20 cm por debajo de la superficie, empujando suavemente la tierra húmeda de color café en busca de signos de civilizaciones pasadas, encontraron un tesoro de martillos, morteros y hachas de piedra pulida, conchas y otras herramientas utilizadas por el pueblo arcaico.

Los hallazgos más significativos son las hachas mariposoides o mariposas, que probablemente se usaron para talar árboles para hacer canoas y remos; y un pequeño pozo ceremonial (35 cm de diámetro) con 12 morteros de piedra enterrados en el interior, apenas usados ​​salvo algunos residuos de plantas, lo que llevó al equipo a creer que estos colonos también eran ritualistas, una revelación revolucionaria teniendo en cuenta lo poco que se sabe sobre su forma de vida. Hasta la fecha, se han descubierto pocos asentamientos arcaicos en el Caribe y este se encuentra entre los más prometedores.