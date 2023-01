Jean Alain Rodríguez saldrá de Najayo: juez ordena cese de prisión preventiva

El exprocurador Jean Alain Rodríguez. Foto: © Edgar Hernández Fecha:13/02/2018

Amauri Martínez, juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el cese de la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

El magistrado motivó su decisión alegando el señalado cumplió el plazo máximo de la misma conforme al mandato de la ley.

Asimismo, le impuso una garantía económica ascendente a la suma de RD$ 50 millones.

Además, Martínez le impuso al exfuncionario impedimento de salida del país, colocación de brazalete electrónico y el arresto domiciliario.

El magistrado, quien se retiró aproximadamente a las siete de la noche de este martes, a ponderar la solicitud hecha por la defensa de Rodríguez para que le fuera variada la prisión preventiva impuesta en su contra, dio lectura a su decisión quince minutos después de la medianoche del miércoles.

La defensa del también miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezada por Carlos Balcácer y Arturo Biaggi, había requerido el cese de la prisión preventiva en contra de su defendido, o en su defecto, le fuera variada la por una menos gravosa, como el pago de una fianza e impedimento de salida. Para esto, fue presentado el doctor Julito Hazim como garante.

Previo a que se diera a conocer el fallo del magistrado Martínez, Jean Alain Rodríguez tomó la palabra para pedir que se le permitiera llevar su proceso en libertad, asegurando que "no irá a ningún lugar" huyéndole al proceso.

"Yo no voy a ningún lado; nunca he sido una persona de irme a ningún lado, soy una persona que lo he demostrado con los hechos. No presento peligro de fuga", aseveró.

Rodríguez es acusado por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción con los que habría estafado al Estado con más de RD$ 6 mil millones de pesos.