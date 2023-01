Jean Alain: "No presento peligro de fuga"

Al asumir su defensa material, el detenido Jean Alain Rodríguez se presentó ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para asegurar que no piensa fugarse en caso de que se le permita afrontar en libertad condicional el eventual juicio en su contra por corrupción.

El principal implicado en el caso Medusa insistió en que si le permiten llevar su proceso en libertad no irá "a ningún lugar" huyéndole al proceso.

"Yo no voy a ningún lado; nunca he sido una persona de irme a ningún lado, soy una persona que lo he demostrado con los hechos. No presento peligro de fuga", aseveró.

Dijo que desea recibir el mismo tratamiento en el proceso que cualquier otra persona que está siendo sometida a la justicia.

En esta audiencia de solicitud del cese de la prisión el Ministerio Público se opone a que se le varíe la medida, al entender que en contrario será una amenaza para el proceso.

En la sala de audiencia, Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunto, expresó su negativa a que Jean Alain Rodríguez salga de prisión. Afirmó que el señalado como corrupto ha cometido 26 falsedades en el proceso.

Asimismo, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), argumentó que, a pesar de que se ha cumplido los 18 meses la prisión preventiva, castigo impuesto por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Kenya Romero el 13 de julio del 2021, "no es un número matemático".

Indicó que es un caso complejo y que cada caso se debe de ver de manera particular.

Jean Alain Rodríguez es acusado por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción con los que habría estafado al Estado con más de seis mil millones de pesos.

Entre los cargos que se le imputan se encuentran soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, uso de documentos falsos, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la Declaración Jurada de Bienes, entre otros