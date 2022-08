Jean Alain Rodríguez: "No me he enriquecido ni he recibido un solo peso"

Jean Alain Rodríguez.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, en prisión por presunta corrupción, insistió este martes en rechazar la acusación de enriquecimiento ilícito en su contra.

"No me he enriquecido ilícitamente, ni he recibido un solo peso o beneficio personal del Estado", afirmó en un comunicado, donde ofreció detalles de su patrimonio.

Respecto a la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de él y otras 40 personas imputadas en el caso Medusa, afirmó que sintió "vergüenza" ante "la narrativa de tantas barbaridades" que aseguró no haber cometido.

Las declaraciones, "falsas o distorsionadas" respecto a su participación o conocimiento, "narran una pérdida del control operativo de la institución y un presunto mal manejo de la cosa pública que de comprobarse debe tener consecuencias".

De hecho, "ya las ha tenido para las siete personas que nos encontramos privados de libertad por más de un año, a pesar de la presunción de inocencia y libertad que ordena nuestra Constitución".

También se refirió a Rafael Stefano Canó Sacco, exdirector de Gabinete de la Procuraduría, quien pese a ser señalado por el Ministerio Público en el caso Medusa, "concertó un desconocido e ilegal acuerdo de impunidad".

El Ministerio Público presentó en julio pasado acusación formal en contra de Rodríguez, en prisión desde hace más de un año por su presunta implicación en un entramado de corrupción que, supuestamente, se produjo mientras él dirigía ese organismo.

En el expediente de la llamada "Operación Medusa" figuran también 22 empresas, e incluye a más de 400 testigos.

La supuesta red de corrupción manejó más de 1,000 millones de pesos en sobornos, según la acusación