Jacqueline Malagón, asesora del Ministerio de Educación, Educación Superior y del Senado, expresó que no puede ofrecer una opinión informada sobre la propuesta del gobierno de fusionar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, debido a que "no todo se ha dicho" acerca de esta iniciativa.

Malagon dijo que necesita conocer los actores y el detalle de la propuesta para opinar y que ha acuñado la frase: “difícilmente me voy a oponer, pero fácilmente no voy a estar de acuerdo”.

Aclaró que no está confundida por el hecho de que no se haya dicho claro (sobre la fusión) sino más bien por el hecho de que no ha visto los detalles de que se trata.

Malagón hizo un estudio sobre las experiencias en el ámbito internacional sobre las fusiones de los Ministerios de Educación y Educación Superior y la misma ha sido buena. “Cuando digo buena es porque han perseverado, si no había sido buena, la habrían echado para atrás”, dijo.

Malagón reveló que ha recibido numerosas solicitudes para comentar sobre la fusión, pero no lo hecho porque no conoce a fondo la propuesta. Subrayó que antes del anuncio gubernamental, ya se habían presentado al Congreso modificaciones a las leyes de Educación, Educación Superior y del Infotep, y que la propuesta de fusión, no estaba contemplada.

Al referirse a los 11 años de la implementación del 4 % del PIB destinado a la educación, la educadora valoró positivamente el logro de dicho presupuesto, aunque dijo que no ha generado la mejora en la calidad educativa que se esperaba. "No ha dado los resultados que se creían", afirmó Malagón.

Además, señaló que el verdadero desafío en el ámbito educativo radica en la educación superior, ya que es en este nivel es donde se forman los futuros educadores. En relación a la pedagogía, Malagón elogió los esfuerzos del Ministerio de Educación en el enfoque hacia la alfabetización.