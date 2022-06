Gobierno trabaja para garantizar abastecimiento en RD, afirma Paliza

José Ignacio Paliza, presidente del PRM. Foto: © Mery Ann EscolásticoFecha:25/11/2019

A raíz de los cuestionamientos de la oposición sobre la seguridad alimentaria del país, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el gobierno trabaja para garantizar que en República Dominicana no haya desabastecimiento.

El funcionario destacó que en los últimos dos años de gestión, el pueblo no ha experimentado escasez y las autoridades se encargarán de que esa situación continúe.

“El gobierno dominicano hace un esfuerzo encomiable para que en República Dominicana no haya desabastecimiento. Como no se ha producido en dos años, esperamos que no se produzca en lo que resta de este año”, puntualizó.

El pasado viernes el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó que en la nación no está garantizada la seguridad alimentaria con las políticas actuales que se están adoptando desde el Poder Ejecutivo.

Denuncias

Respecto a las denuncias de prácticas abusivas en los recientes operativos migratorios desarrollados en todo el país, el ministro Administrativo aseguró que el Estado debe garantizar tanto la soberanía nacional, como los derechos humanos.

El funcionario agregó que el gobierno debe garantizarle a todos los ciudadanos, sin importar su condición, un trato digno.

“El gobierno tiene que garantizarle a todos los ciudadanos no importando su condición el trato adecuado conforme a los derechos internacionales los derechos humanos y demás, pero también tenemos que cuidar nuestra soberanía, nuestro territorio, es una mezcla, un balance que se debe dar de tal manera que se puedan garantizar ambas cosas”, expresó José Ignacio Paliza.

Paliza indicó que el gobierno ha venido aplicando “con todo el peso de la ley y con toda la potestad migratoria que tenemos” acciones en favor de la soberanía nacional, sin embargo reiteró que debe encontrarse un balance para que las cosas puedan hacerse “dentro del mejor marco posible”