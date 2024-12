ARTÍCULO 1.- A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, se permitirá el

expendio de bebidas alcohólicas de la manera siguiente: a) En colmados. colmadones. cafeterías.

car wash, parques mecánicos, parques acuáticos y tienda de licores, durante todos los días hasta las

doce de la madrugada ( 12:00 a. m.); b) discotecas, bares, clubes, restaurantes, centros de eventos,

piano bares y casinos, los días domingos a jueves hasta las dos de la madrugada (2:00 a.m.) del día

siguiente, y los días viernes y sábado hasta las tres (3:00 a.m) de la madrugada del día siguiente.El horario de inicio de expendio de bebidas alcohólicas será a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y no aplica a los hoteles que brindan servicios exclusivos a sus huéspedes bajo la modalidad todo incluido.