Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf) anunció la expulsión de la expresidente de la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas (ADEG), Antonia Rodríguez, por supuestas irregularidades económicas y administrativas.

La información fue dada a conocer mediante una rueda de prensa este martes 16 de enero.

La decisión fue tomada por el Consejo de Disciplina y la Asamblea Ordinaria Nacional de la entidad profesional.

“Ella entendió que esta es una casa, una propiedad o una herencia de ella, por lo que no quiso entregar formalmente los bienes de la institución como mandaba el protocolo”, expresó el Codopenf.

Según el Codopenf, Antonia Rodríguez fue acusada de sustraer un minibús de doce pasajeros y apropiarse de todos los libros contables y financieros que registran las actividades administrativas de su gestión.

Además, se le atribuye el uso ilegal de la plataforma digital y el bloqueo de cuentas bancarias del Colegio en el Banco de Reservas.

El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería aseguró que ha seguido la investigación sobre el manejo de los recursos y planea presentar pruebas ante los tribunales en los próximos días.

Sentencia

Adicionalmente, el Codopenf, mediante el abogado Carlos Mesa, dio a conocer la sentencia definitiva emitida por La Novena Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, especializada en asuntos comerciales, en relación con la demanda realizada por la ADEG.

"“Para actuar en justicia es necesario estar dotado de capacidad procesal, que es la aptitud jurídica que debe tener toda persona para ser parte de un proceso como demandante, demandado o interviniente” Aptitud de la cual no se encuentra dotada la parte hoy demandante, la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas INC., (ADEG)., y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a derechos ni obligaciones ni puede actuar en justicia por la notoria extinción de su personalidad." establece la sentencia en el párrafo 27.