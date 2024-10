Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles fue encontrado sin vida el cuerpo del exregidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de Santo Domingo Este, Abel Elías Matos, en un caso que, según las primeras investigaciones, apunta a un aparente suicidio.

La Policía Nacional, a través de su director de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Diego Pesqueira, informó que se ha iniciado el proceso investigativo y que las autoridades realizaron el levantamiento de la escena.

Pesqueira también señaló que se espera un informe final en las próximas horas.

Matos, un dirigente político y fundador del PRM en Santo Domingo Este, ocupó múltiples posiciones dentro del partido y en el ámbito municipal.

Fue vicepresidente del PRM en el período 2015-2018, Primer Secretario de Asuntos Municipales durante la Convención 2018-2022 y miembro de la Comisión Ejecutiva de Asuntos Legales en 2022. Además, ejerció como vicepresidente del Consejo de Regidores de Santo Domingo Este entre 2021 y 2022, y actualmente era regidor electo para el período 2020-2024.

Durante su trayectoria, Matos se destacó por sus importantes propuestas en temas urbanos y regulaciones municipales. Entre sus iniciativas se incluye la Resolución No. 11-2020, que revocó la Resolución No. 48-18 en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. En el ámbito presupuestario, impulsó el Reglamento No. 03-2020, una propuesta para establecer el Presupuesto Participativo Municipal.

También promovió una ordenanza, aprobada el 4 de agosto de 2022, que regula el uso de centros deportivos, culturales y patrimoniales de Santo Domingo Este, subrayando su compromiso con el desarrollo ordenado y la administración responsable de los bienes públicos.