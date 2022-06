En gobierno de Danilo se obstaculizó instalación radares para aviones Super Tucano que empezó gestión de Leonel

Danilo Medina con Adán Cáceres.

Tres ministros de Defensa, una comisión del Senado de la República y un informe favorable de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) resultaron insuficientes para convencer al presidente Danilo Medina de continuar con el proyecto Sistema de Radares Aéreos para los aviones Super Tucano, iniciado por Leonel Fernadez en 2010 como parte de una estrategia que incluyó aeronaves y radares para el combate contra el narcotráfico transnacional.

En la administración del presidente Danilo Medina se puso en riesgo una inversión de 27 millones 500 mil dólares en tecnología y equipos que, según informes oficiales, pudieran estar obsoletos o deteriorados.

Los ministros de Defensa Sigfrido Pared Pérez (2012-2014) Máximo William Muñoz Delgado (2014-2016) y Rubén Darío Paulino Sem (2016-2020), todos de los gobiernos de Danilo Medina, no lograron persuadir al mandatario para que autorizara la terminación del proyecto militar.

Para la primera etapa de instalación de dos radares tridimensionales para las Fuerzas Armadas, se entregaron US $ 27.5 millones, de un total de US $ 34 millones; solo restan US $ 7 millones para poner en funcionamiento la plataforma de las antenas-radares.

La Comisión de Seguridad y Defensa del Senado de la República emitió un informe favorable y resoluto para que el presidente Medina entregará al Ministerio de Defensa los US $7 millones faltantes del contrato, pero nunca lo hizo.

El informe fue emitido por los entonces senadores Carlos Castillo Almonte, Adriano Sánchez Roa, Manuel Antonio Paula, Rosa Sonia Mateo; Arístides Victoria Yeb y Eddy Mateo Vásquez, quienes realizaron un levantamiento del proyecto en noviembre de 2014.

En 2015, otra comisión de altos oficiales designada por el Ministerio de Defensa para levantar un estudio sobre el estatus actual, legal y técnico del Sistema de Radares Aéreo, dieron una opinión favorable de la obra y la consideran de prioridad para las Fuerzas Armadas.

La investigación fue realizada por los generales Ramon Hernández Hernández, Elvis Feliz Pérez, Aracenis Castillo De la Cruz, Leonel Muñoz Noboa, Ramona Diaz Morfa, Alberto Lagrange Madera y los coroneles Miguel Jiménez Ventura, Yonis Rodríguez Luciano y Manuel Gómez Portorreal.

Igualmente, la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) realizó una auditoría técnica al referido proyecto, y en las páginas 8 y 11 de su informe de fiscalización, indica que el contrato cumple con los procedimientos y requisitos legales.

Sin embargo, estos informes no fueron suficientes para que Danilo Medina ordenara al Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Presupuestos entregar los fondos restantes de la obra.

Periodistas de acentos no pudieron confirmar si el actual ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ha solicitado al Presidente Luis Abinader la conclusión del tan manoseado proyecto.

Cronología del proceso

1- julio 22 de 2009, el proyecto Sistema de Radares Aéreo fue sometido a licitación pública nacional LPN- SEFA-01-09.

2- Agosto 13, aviso de licitación LPN- SEFFA- 02-09 para la supervisión del proyecto Sistema de Radares Aéreos en la Base Aérea de San Isidro.

3- Octubre 23, adjudicación del referido proyecto al Consorcio Heaven Peralta ELTA mediante oficio 39592 de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, ahora Ministerio de Defensa.

4- octubre 27, adjudicación del contrato de supervisión del proyecto a la empresa Magycorp, a través del oficio 39985 de la SEFA.

5- Noviembre 25, la Presidencia de la República emite el Poder Especial No. 294-09 que autoriza al ministro de las Fuerzas Armadas a firmar los contratos para la ejecución y supervisión del proyecto de los radares tridimensionales.

6- Noviembre 26, aprueban enmienda y declaración de enmienda para la adquisición de una sistema de radares 3D militar (lote 1) y una Centro de Mando, control y Comunicaciones C3 (lote 11) con el Consorcio Heaven Peralta ALTA

Año 2010

7- Abril 28, pago de anticipo del 20% del costo total de la obra, e inicio del procesos de ejecución del proyecto en las instalaciones militares de la Fuerza Aérea Dominicana, ahora Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD).

8- Noviembre 4, inicio de selección del personal técnico que recibió entrenamientos de control de tráfico aéreo y vigilancia área, impartido 10 militares en la Base Aérea de San Isidro, para el manejo del Centro de Mando, Control y Comunicaciones

Año 2012

9- Abril 16, conclusión del estudio por parte Pogram Managenent Review- PMR, llevado a cabo por Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Consorcio Heaven Peralta y la empresa Magycorp.

10- Abril 26, el Ministerio de las Fuerzas Armadas a través del oficio 10334 remite al Pogram Managenent Review a la Fuerza Aérea Dominicana para realizar una evaluación técnicas de campo.

11- Mayo 3, la FARD devuelve en su oficio No.12298 con reconvención favorable a la propuesta de ampliación del proyecto por parte del PMR.

12- Mayo 15, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas se reúne y aprueba unánimemente las recomendaciones hechas por el PMR ( al Pogram Managenent Review).

28 de mayo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas solicita al Poder Ejecutivo mediante oficio No.12749, un Poder Especial para firmar las adendas correspondientes a la ampliación del proyecto de radares recomendado por el PMR.

13- Junio 5, mediante el oficio 13491 el Ministerio de las Fuerzas Armadas le pide al Poder Ejecutivo una apropiación presupuestaria para el proyecto de los radares, dentro del Presupuesto Complementario de ese año (2012).

15- de junio, El Poder Ejecutivo autoriza al Ministerio de las Fuerzas Armadas a suscribir los adendum con el Consorcio Heaven Peralta ALTA recomendada por el PMR.

14- junio 25, el Ministerio de las Fuerzas Armadas solicita al Poder Ejecutivo por medio de la comunicación 18260, la asignación de fondos para cumplir compromisos de pago del proyecto en cuestión.

15- Agosto 12- la Fuerza Aérea Dominicana crea a través de la orden general No. 44-12, el Comando de Defensa Aérea (CODA) que daría seguimiento a la instalación del sistema de radares militares.

16- Diciembre 10, las fuerzas Armadas reciben de parte de la empresa contratista los componentes ( hardware y software) correspondientes al equipamiento del C3 ( Centro de Mando, Control y Comunicaciones).

17-Diciembre,28 el ahora Ministerio de Defensa solicita mediante comunicación No 34733 al presidente Danilo Medina la asignación de fondos para el proyecto Sistema de Radares Aéreo.

Año 2013

18- Enero 23, el Consorcio Heaven Peralta ALTA recibe y entrega a la Fuerzas Armadas el radar de mediano alcance, modelo 2106 ATAR.

19- Febrero 23, la compañía contratista recibe los componentes tecnológicos y pantallas para completar las instalaciones operativas del C3.

20- Abril 12, el Ministerio de Defensa le envía la comunicación No. 10957 al Consorcio Heaven Peralta ALTA reiterando su interés en el proyecto e informando de las gestiones que realizan para obtener los recursos económicos pendientes ( 7 millones de dólares).

21- Julio 21, el Ministerio de Defensa solicita a través del oficio No. 18953 al entonces ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Monta, la asignación de fondos del Presupuesto Complementario correspondiente a ese año ( 2013).

22- Julio 22, mediante oficio No.18952 el Ministerio de Defensa solicita, asimismo, al ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mezquita, la asignación de recursos del Presupuesto Complementario para el referido proyecto del Sistema de Radares Aéreos.

23-Agosto 01, el Ministerio de Defensa vuelve a solicitar al presidente Danilo Medina la asignación de fondos para la conclusión de la plataforma de radares en San Isidro. En esta ocasión a través de la comunicación No.23830.

24- Octubre 14, por medio al oficio No.32240 el Ministerio de Defensa se dirige al entonces Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, donde le informa sobre el estatus en ese momento de paralización total del proyecto Sistema de Radares Aéreos.

25- Noviembre 23, el Ministerio de Defensa a través del oficio No.30001, dirigido al ingeniero Juan Temístocles Montas, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, donde le informa cuáles son los proyectos prioritarios para las Fuerzas Armadas, incluido el de los radares.

26- Diciembre 10 , el Ministerio de Defensa solicita también a la Dirección General de Presupuesto fondos para continuar la instalación y puesta en funcionamiento de los radares militares. Oficio No. 38755.

Año 2014

27- Febrero 12, el Ministerio de Defensa hace la solicitud No. 13792 al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, solicitando una transferencia de fondos por un monto de 50 millones de pesos para el referido proyecto, dicha petición fue negada.

28- Junio,12 el Ministerio de Defensa le remite al ministro Temístocles Montás el reformulado proyecto para la adquisición e Instalación de radares para un sistema integral de vigilancia y control del espacio aéreo dominicano, en su fase 11, para su evaluación y reinserción el Sistema de inversión Pública (SNIP).

29- Junio 21, el Ministerio de Defensa solicita por medio del oficio 14956 el presidente Danilo Medina la carta de aprobación para la fase 2 del proyecto en cuestión.

Danilo Medina nunca respondió a las reiteradas solicitudes de fondos del Ministerio de Defensa y el proyecto lleva 10 años paralizados por falta de financiamiento.

Sobre los aviones Super Tucano y los radares