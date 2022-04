Elon Musk se hace con Twitter y otros clics tecnológicos

Simbiosis de Twitter y Elon Musk

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Musk insistió e insistió hasta que compró Twitter

Elon Musk se iba a hacer como diera lugar con Twitter y eso pasó.

El magnate consiguió su propósito de adquirir la red social del pajarito azul después de que la empresa aceptara su oferta de compra por 44.000 millones de dólares.

Todo esto después de que Musk suavizara los términos de una muy agresiva oferta de compra inicial, tras lo cual la junta directiva de Twitter no tuvo más remedio que rendirse.

Y precisamente este jueves la firma anunció que ha ganado unos 513 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, un 655 % más interanual.

Ahora sí veremos qué es lo que hará realmente Musk con Twitter: se esperan grandes cambios.

2. A tuitear sobre Tesla con supervisión

Y hablando del nuevo Rey Midas, esta semana perdió una lucha para liberarse de un requisito impuesto por el regulador bursátil de EE.UU. tras el acuerdo judicial por sus polémicos mensajes sobre Tesla de hace unos años, y poder así tuitear sin supervisión.

Un juez de distrito de Nueva York denegó dos mociones de Musk en las que argumentaba que la Comisión del Mercado de Valores limitó su libertad de expresión al exigirle la aprobación previa de la empresa para hacer comentarios a sus millones de seguidores en Twitter.

Paradójico: ahora que Musk es dueño de esa red social, no podrá seguir tuiteando sobre Tesla. Ahí la ven.

3. Meta pierde plata... por invertir

Hay varias formas de perder dinero, pero si se pierde por arriesgar e invertir, hay muchas probabilidades de que ese dinero vuelva. Y eso es lo que le ha sucedido a Meta, la casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram.

Meta anunció una caída de los beneficios del 21 % interanual entre enero y marzo, a causa de un aumento significativo de los gastos, especialmente en investigación y desarrollo.

En cuanto a la facturación, Meta ingresó 27.908 millones de dólares, un 7 % más que en el primer trimestre de 2021, pero sus gastos se dispararon mucho más, concretamente un 31 %.

Según la misma Meta, el aumento de los gastos estuvo motivado principalmente por la inversión en investigación y desarrollo, una partida a la que destinó 2.500 millones de dólares más que en el primer trimestre de 2021.

Meta y su CEO, Mark Zuckerberg, suelen sorprendernos. Esperemos que esa merma de ganancias por inversión se traduzca en grandes innovaciones.

4. "¿Cómo te lo explico?", le dice WhatsApp a Bolsonaro

¿Recuerdan que al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no pareció caerle muy bien un acuerdo entre WhatsApp y la Justicia del país suramericano que establece que la plataforma lanzará nuevos servicios solo después de las elecciones presidenciales de octubre próximo?

Pues representantes de WhatsApp en Brasil se reunieron esta semana con el mandatario y le ofrecieron explicaciones sobre esa decisión.

Algunas nuevas funcionalidades como la ampliación de grupos o el envío simultáneo de mensajes a miles de usuarios van a estar al alcance del público tras las citas electorales, a fin de combatir la diseminación de noticias falsas.

Según el ministro de Comunicaciones, Fabio Faría, WhatsApp "dejó claro" que la decisión de la empresa de posponer el lanzamiento de la herramienta en Brasil no fue tomada con base en un acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Ojalá le haya quedado claro a Bolsonaro que no todo lo que dice en redes es santa palabra.

5. Rusia ataca a Ucrania con bombas, tanques... y ciberarmas

Los ataques rusos a Ucrania también discurren en el frente digital, casi con la misma virulencia que los embates por tierra y aire, según un informe publicado por Microsoft.

Según la compañía con sede en Redmond (Washington, EE.UU.), Rusia emplea contra Ucrania una especie de "guerra híbrida" paralela a la real que comenzó también en fechas cercanas a la invasión ordenada por Vladímir Putin.

Conforme a lo dicho por Microsoft, justo antes del comienzo de la invasión el 24 de febrero, al menos seis atacantes rusos relacionados con el Kremlin provocaron 237 operaciones contra sistemas ucranianos que afectaron a servicios sociales esenciales.

Los ataques no sólo impactaron los sistemas de varias instituciones ucranianas, sino que también dificultaron el acceso de los ucranianos a información para los ciudadanos especialmente necesaria en esos momentos.

Microsoft consideró necesario publicar este informe para que los Gobiernos y la ciudadanía sepan "lo que está ocurriendo" y sigan trabajando para identificar este tipo de ataques y defenderse de ellos.

6. Alphabet también perdió un poquito esta semana

Esta semana es de entrega de resultados financieros y, al igual que Meta, a Alphabet, casa matriz de Google, no le fue tan bien, pero tampoco es para alarmarse: apenas ganó un 8,3 % menos que el año pasado.

Las ganancias netas de Alphabet entre enero y marzo del presente año fueron de 16.436 millones de dólares y ahí se nota la merma.

La empresa facturó durante los primeros tres meses del año 68.011 millones, fundamentalmente provenientes de la publicidad.

La mayor fuente de ingresos de Alphabet es la venta en sus plataformas de espacios publicitarios que suponen más del 80 % del total de sus ventas.

En esto de la industria digital a veces se gana y a veces se pierde... pero poquito.

7. ¡Más diversión en Amazon Prime Gaming!

Amazon, como en todos los otros campos, también está luchando duro por hacerse un espacio en las plataformas online de videojuegos y esta semana se supo que cinco títulos más se sumarán a su ya interesante catálogo.

Según SomosXbox.com, estos serán "Dead Space 2", de Visceral Games; "The Curse of Monkey Island", de LucasArts; "Cat Quest", de The GentleBros; "Out of Line", de Hatinh Interactive, y "Mail Mole", de Jandusoft.

Estas alternativas de diversión estarán disponibles en Amazon Prime Gaming desde el 1 de mayo. (Luis Alejandro Amaya E.)