Elías Baez, el diputado armao' bebio' y con cuarto', reincide: anuncia va para Higüey exhibiendo pistola y dinero

El diputado por Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, se convirtió en reincidente en las en las redes sociales al publicar una imagen de un fajo de billetes junto a un arma de fuego y una botella de agua.

El legislador, que representa al municipio Santo Domingo Oeste, acompañó la imagen con el mensaje: "Rumbo a Higüey, a ayudar a nuestros hermanos".

Después de la controversia, Báez eliminó el tuit, y pidió disculpas por la publicación, alegando que se trató de una interpretación errónea de su mensaje y pidiendo solidaridad con las personas afectadas por el paso del huracán Fiona.

Pido excusas si se mal interpretó mi mensaje, seamos solidarios con los más necesitados, esa es siempre mi sincera intención. — Elías Báez (@Eliasbaezd) September 20, 2022

Las criticas le recordaron que en junio de 2016, el diputado había publicado un mensaje similar.

En ese momento, igual a través de sus redes sociales, Báez dijo estar "armao' bebio' y con cuarto'", mensaje acompañado de otra fotografía en la que se observaban dos armas de fuego, una de ellas de alto calibre, y varias botellas de alcohol.

La publicación produjo un debate entre sus seguidores quienes por un lado criticaron que el legislador promoviera el alcohol y las armas de fuego y por el otro lado quienes le apoyan asegurando que la delincuencia no había dejado otro camino.

Un año después de esa publicación, en el 2017, Báez nuevamente causó críticas al afirmar que no deja su pistola en “ningún lado ni siquiera en el hemiciclo”.

“El obispo tiene razón, aquí nadie está seguro. Mira, yo ahora, tú sabes que yo soy un hombre que me he caracterizado por decir que aquí todo el mundo tiene que andar armado como está esto, y yo ando ahora con mi pistola, que no me la desmonto en ningún lado ni siquiera en el hemiciclo”, indicó el diputado alegando niveles de delincuencia en el país