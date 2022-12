El principal imputado de Operación 13 sale de la cárcel en libertad condicional

Exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varió la prisión preventiva que pesaba en contra del ex administrador general de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, principal imputado en el caso de corrupción denominado Operación 13.

En efecto, la jueza presidenta del tribunal Claribel Nivar ordenó que, en lo adelante, el imputado cumpla arresto domiciliario.

La magistrada expresó que la decisión puede ser revisada en cualquier momento posterior del proceso.

En la audiencia realizada este jueves, seis de los 10 acusados en el fraude a la Lotería Nacional se declararon culpables.

El procurador adjunto Wilson Camacho se refirió a la decisión de cese de la prisión preventiva contra Maisichell Dicent, y resaltó la debilidad de criterios del tribunal para tomar dicha decisión.

“Con relación al cese de la prisión preventiva, es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva”, dijo Camacho, quien nuevamente cuestionó este tipo de decisión de los tribunales en los casos de corrupción.

El magistrado Camacho calificó como curioso el hecho de que los aplazamientos de este caso no se le imputan al Ministerio Público, “y no se le puede imputar, porque es imposible imputárselos, porque no hay evidencia de que los retrasos hayan sido por parte del Ministerio Público; entonces, este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la prisión preventiva. Esto solo ocurre única y exclusivamente en los casos de corrupción