El grado universitario es solo el comienzo, sostiene catedrático EEUU

Un funcionario académico de Bronx Community College de la Universidad de la ciudad de New York, estimó que la graduación de nuevos profesionales no es el final del proceso de formación profesional, sino el comienzo de un amplio proceso para la vida.

El doctor Lester Sandres Rápalo, Vicerrector de Asuntos Académicos del Colegio del Bronx de la ciudad de Nueva York (CUNY), considera que hoy al culminar un nutrido grupo de personas su aprendizaje en la Universidad Católica Nordestana (UCNE), de San Francisco de Macorís, es el final de una etapa, pero el comienzo de otro, de lo que estoy seguro que con su gran educación, será una vida-carrera enormemente exitosa.

El Vicerrector universitario externó sus consideraciones al pronunciar el discurso central de la Octogésima Segunda Graduación Ordinaria, celebrada recientemente por la Universidad Católica Nordestana (UCNE), donde un total de 443 nuevos profesionales recibieron sus títulos en distintas áreas del saber humano.

“La palabra "graduación", por supuesto, también se refiere a un comienzo, un comienzo lleno de esperanza, ya que muchas veces pensamos que el comienzo de hoy es la culminación de su aprendizaje, pero en sí es el inicio a un proceso más amplio”, significó.

El doctor Lester Sandres Rápalo, recordó que cuando fue invitado al solemne acto de graduación, quiso analizar lo que quería decir, “comencé a recordar decenas de ceremonias de graduación a las que había asistido, y todos los discursos que había escuchado en las diferentes etapas de mi vida, como graduado, como miembro de la facultad, decano y ahora como rector y después de reflexionar, me di cuenta de que no todos los discursos y situaciones son iguales”.

Agregó que sintió que casi siempre los discursos eran básicamente iguales: pretendemos dar lecciones de vida que eran repeticiones de los mismos discursos gastados que la mayoría de nosotros hemos escuchado una y otra vez: “atrévete a soñar o sueña en grande”; “nunca te rindas”; “alcanza la luna y no te conformes con menos”; “se persistente”; entre otros. todos estos son buenos e importantes, pero probablemente lo hayas escuchado todo, más de una vez, más de diez veces, tal vez incluso más de cien veces.

Motivó por esas razones su decisión de hablar sobre algunos aspectos que nadie nunca cuenta o comparte al comienzo: “algunos consejos realmente específicos a medida que avanzas en tu viaje, consejos que realmente puedes usar y pueden ser muy prácticos”.

Sugirió a los nuevos profesionales que cuando obtengan su primer o nuevo empleo hagan su trabajo lo mejor que puedan, evitando involucrarse en política y durante los primeros cuatro o cinco meses, lo único en lo que deben concentrarse (además del trabajo, por supuesto) en la calidad, aprendiendo lo más que pueda, con la ayuda de su índice académico, el sentido común, la humildad y la ética.

También sugirió llegar a tiempo, si será entrevistado para un trabajo, simplemente no llegue a tiempo, llegue temprano y si llega demasiado temprano, media hora o más, tome una taza de café en el vestíbulo, pero es mejor que esté allí temprano que tarde.

“En lo personal, yo ni siquiera he estado dispuesto a entrevistar a los candidatos que llegaron tarde a una entrevista y he perdido la cuenta durante mis 25 años, cuantas personas he entrevistado, pues si no pueden llegar a tiempo para una entrevista, ¿por qué esperaría que llegaran a tiempo al trabajo?”, recordó.

Además, recomendó ser organizado, exponiendo que algunas personas son naturalmente más organizadas que otras “y si eres uno de los menos organizados, organízate ahora y empieza hoy”.

Agregó que, como resultado de eso, debe registrar todo, escribe todo, a quién conoció, cuándo y de qué habló, cada reunión es una posibilidad en el futuro, tal vez para establecer contactos para su próximo trabajo, porque luego no puede recordar porque no tiene ningún registro.

Otras sugerencias formuladas por el académico invitado a la UCNE, fue que debe hacer su investigación y diligencia debida; entrar en cada situación lo más preparado posible y si va a una entrevista de trabajo, debe investigar a fondo, conociendo muy bien la organización de la empresa, todo lo que pueda sobre ella.

“Debido a que todos ustedes han crecido comunicándose digitalmente, a través de la pantalla de un teléfono, puede haber habilidades de la "vieja escuela" que necesitan saber; cómo comportarse en reuniones, saber entrevistar e incluso cómo hablar frente a una audiencia en vivo, pues muchos de ustedes solo han tenido la oportunidad de hablarle a una audiencia en la pantalla digital, pero hay una diferencia real cuando las personas están frente a usted y no pueden simplemente apagar su video”.

Definió como su más importante consejo la búsqueda y encuentro de un mentor, sin importar si son mayores (y tienen más experiencia profesional), o más jóvenes (y tienen más experiencia tecnológica) , “se debe averiguar qué necesita usted y consigue un mentor, porque ninguno de nosotros puede hacer esto solo. pero con un mentor, que pueda compartir sabiduría, brindar orientación e incluso ser una caja de resonancia, un mentor es crucial.

“Él o ella realmente puede ayudarle a evitar algunas de las trampas que les suceden a muchas personas, y especialmente a aquellas que no tienen a alguien de su lado, ya que durante mi trayectoria profesional yo me he rodeado de mentores que han sumado a mi vida personal como profesional y esto es crucial para su desarrollo y sobrevivencia laboral”, concluyó