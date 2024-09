El FBI dijo este domingo que el tiroteo reportado cerca del campo de golf de Donald Trump en Florida "parece ser un intento de asesinato" contra el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos.

"El FBI ha respondido a (los hechos en) West Palm Beach Florida y está investigando lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Trump", aseguró la agencia federal de investigación en un comunicado.

Adicionalmente, la policía confirmó que una persona fue detenida en las inmediaciones donde Trump estaba jugando golf y que se encontró un rifle AK47 con una mirilla con el que presumiblemente quería atacar al candidato republicano.

Según informó en una rueda de prensa el sherif Rick Bradshaw, la persona fue detenida gracias al aviso de un testigo y llevaba también dos mochilas y una cámara deportiva GoPro.

Inicialmente, el New York Times afirmó que fuentes policiales dieron cuenta de que fueron dos personas quienes intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que "los tiradores se apuntaban entre sí" y no al candidato republicano, una versión que no fue confirmada oficialmente.

De acuerdo con NBC, Trump fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos.

(Con informaciones de EFE y AFP)